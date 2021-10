Jubilados del ISSSPEG exigen el pago de sus mesadas

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), se manifestaron para exigir el inmediato pago de sus mesadas correspondientes al mes de septiembre, mismas que debieron recibir antes de concluir el mes, por lo que ya se tiene seis días de retraso en el pago.

Los jubilados se congregaron en la Alameda Granados Maldonado y de ahí salieron en marcha hasta el centro de la ciudad para tomar el edificio Álvarez y de esta manera exigir al gobierno del estado transfiera los recursos al Issspeg que permitan cubrir las pensiones.

Los quejosos señalaron que con directivos del Instituto se firmó una minuta en la que se estableció que las mesadas de septiembre tendrían un retraso y se pagarían el día cinco de octubre, y de manera solidaria aceptaron sabiendo que se tiene problemas económicos en todos los sectores, sin embargo ya es imposible seguir esperando.

“Los jubilados y pensionados dependen directamente de la pensión pues al ser personas mayores no tiene otros ingresos, de tal forma que el no tener su pensión a tiempo los pone en una situación de vulnerabilidad”.

María Teresa Morales Moreno, quien dirige la asociación dos de jubilados y pensionados, señaló que no están pidiendo nada extraordinario, nada fuera de lo que legalmente les corresponde ya que la pensión es algo que se ganaron con el trabajo de muchos años y que pagaron con sus cuotas que puntualmente les descontaron.

Indicó que la protesta se mantendrá por el tiempo que sea necesario pues se tiene compañeros que están a punto de ser echados de sus viviendas por no pagar la renta a tiempo la renta, otros tienen problemas con créditos que están pagando y que les deben descontar la mensualidad y no se puede hacer porque el dinero no ha caído y les aplicarán multas y recargos.

“Nosotros pedimos al gobernador que sea sensible y que envíe los recursos al Issspeg, también a los presidentes municipales que tiene adeudos con el Instituto que hagan sus pagos y con ello contribuyan a que los jubilados tengan el sustento que legalmente les corresponde”.