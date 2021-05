Instalan plantón en ciudad Judicial para reclamar libertad de presos políticos

Miembros de organizaciones no gubernamentales que luchan por la libertad de presos políticos, se instalaron en plantón frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia conocidas como “Ciudad Judicial”, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores, que cumpla acuerdos que se signaron el año pasado y con los que se otorgaría libertad a sus compañeros que se encuentran recluidos en diferentes penales.

Los manifestantes entre los que se encuentra un grupo de niños familiares de los presos políticos, señalaron que en una reunión con el gobernador se estableció el compromiso de que serían liberados la menos cuatro de sus compañeros de los que dos que forman parte del grupo de familias desplazadas de la comunidad de La Laguna.

Oguer Morales Miranda, relató que durante el encuentro que tuvieron con el gobernador, éste fue muy claro al instruir a César Flores Maldonado a que buscara el método para lograr la libertad rápida de estas personas.

Los niños que participaron en el movimiento son mostraron pancartas en las que de demandó la libertad de los líderes de la comunidad de La Laguna Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes tiene acusaciones de secuestro y homicidio, sin embargo, su proceso ha tenido muchas irregularidades entre ellas que no hay acusadores y al no haber acusadores no hay delito.

Sus expedientes se encuentran en proceso, pero se demostró que hay condiciones para que sean liberados mediante un acuerdo político y el proceso lo sigan en libertad además de que ya han pasado 5 y dos años respectivamente en prisión.

En entrevista Roger Morales Miranda integrante del Frente Nacional denunció que hasta la fecha existen retrasos en los casos más de 60 de sus compañeros de los que reclaman libertad, mismos que están internados en penitenciarías de al menos seis estados.