Ratifica el TEE candidatura del partido Morena en Huitzuco

El pleno del Tribunal Electoral ratificó el registro de la candidatura del partido Morena en el municipio de Huitzuco, misma que había sido impugnada por el representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral por considerar que violó la ley al no separarse del cargo de asesor jurídico del Ayuntamiento de Atenango del Río.

El Tribunal Electoral consideró que el hoy candidato, Eder Nájera Nájera, no violó la ley porque a pesar de no haberse separado con anticipación al cargo de asesor jurídico, en su encargo no manejó recursos públicos o programas sociales, tampoco funciones de dirección, fiscalización o supervisión, por lo que no se actualiza una inelegibilidad.

El proyecto TEE/RAP/018/2021 fue presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, y decretó que pese a no haber renunciado con los plazos que marca la ley sigue siendo elegible para el cargo de presidente municipal.

En la misma sesión el pleno del TEE aprobó sobreseer, es decir, suspender totalmente el juicio TEE/RAP/025/2021, en el que el representante propietario del PRD ante el IEPC estatal, Daniel Meza Loeza, impugnó la lista de regidor del partido Morena en Iguala específicamente por considerar inelegible a la ciudadana Nancy Lorena Soto Álamo, quien se encuentra como número uno en los candidatos a regidores.

De acuerdo al proyecto de la Magistrada Eugenio Alcaraz, se sobresee la demanda toda vez que el acto reclamado al momento de su impugnación carecía de definitividad y firmeza por encontrarse el registro supeditado a la determinación final por parte del Consejo General del IEPC Gro, por el cumplimiento de un acto diverso, en este caso, la subsanación de documentos diversos.

En la sesión plenaria se ratificó el listado de candidatos a regidores de partido Morena en Chilpancingo, mismo que estaba impugnado por un miembro de la misma planilla, Samir Ávila Bonilla, quien pidió ser movido del número cinco al número dos en la lista de regidores como parte de la acción afirmativa de la comunidad LGBTI+

En la resolución establece que la solicitud no procede en razón de que de las constancias de registro que obran en el expediente se acreditó que nunca manifestó ante la instancia intrapartidaria y ante el IEPC Gro haberse identificado con género diverso al que fue inscrita, es decir que no informó que se trataba de una persona perteneciente a los grupos de la diversidad sexual.