Se suman candidatos de Fuerza por México al proyecto de Mario Moreno

Al menos 20 candidatos y sus estructuras del partido Fuerza por México se adhirieron al proyecto del candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura por Guerrero, Mario Moreno Arcos, quién les reiteró que gobernar esta entidad suriana es un asunto serio y no es un tema de farándula, porque los guerrerenses merecen respeto.

Aspirantes a diputados federales, locales, presidentes municipales de Fuerza por México, encabezados por Joel Tacuba García, ex secretario de Organización Estatal de este instituto político, manifestaron su apoyo al candidato Mario Moreno, pues tienen las características parecidas al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de quien aseguró, está bien evaluado. Estado Presentó IEPC denuncia ante la Fiscalía por el hackeo a su micro sitio

Tacuba García, aclaró que los candidatos y candidatas a diputados federales, locales y a la alcaldía no van a renunciar al partido sino van apoyar la candidatura de Mario Moreno Arcos para que sea el próximo gobernador de Guerrero.

"Hoy me adhiero a este proyecto porque estoy convencido de que hoy el estado de Guerrero no requiere de ocurrencias, hoy el estado de Guerrero no requiere de cantantes, el estado de Guerrero requiere de gobernantes serios, el estado de Guerrero requiere de gente con verdadera responsabilidad, de respeto fundamental a las mujeres y eso representa Mario Moreno Arcos un hombre que va ser un gran gobernante para Guerrero y ya lo demostró en su paso por las alcaldías de Chilpancingo y siendo diputado federal, local y secretario de Sedesol del estado", dijo Joel Tacuba.

Se comprometió apoyar con todo al candidato Mario Moreno y aseguró que habrá más adhesiones a su proyecto de otros municipios que darán un resultado favorecedor este 6 de junio.

Añadió que se está sumando un 2.5 por ciento del electorado que presenta 30 mil a 40 mil votos.

A su vez, el candidato a la gubernatura del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos dijo que este proyecto es de respeto y así como se recibe a Joel Tacuba, ex secretario de Organización Estatal del Partido Fuerza por México y sus candidatos también se han sumado candidatos del PT, Movimiento Ciudadano y de Morena de diferentes regiones del estado.

Comentó que en esta recta final el voto útil debe ser parte fundamental de las diferentes fuerzas políticas de Guerrero y agradeció la incorporación de Fuerza por México que puede representar 30 a 40 mil votos.

"Si podemos mover de esos 30 a 40 mil votos de Fuerza por México, 20 mil votos útiles es algo extraordinario porque no solo es está adhesión sino son muchas adhesiones que hemos estado recibiendo en estos últimos días y que vamos a seguir recibiendo en lo que resta de la campaña y de diferentes partidos políticos que no alcanzan a ser competitivos y lo que sume fuerza por México a esta alianza será positivo", precisó.

El candidato de la alianza PRI-PRD, Moreno Arcos, dijo también que ha firmado 17 compromisos con el magisterio guerrerense y más de 5 mil maestros también se han adherido al proyecto de "Va por Guerrero".

Añadió que a pesar de que el SNTE a nivel nacional firmó compromiso con un partido político, en Guerrero más del 50 por ciento del magisterio y dirigencia estatal del sindicato están incorporados a la campaña de "Va por Guerrero".

Comentó que los maestros toman sus propias decisiones y no van apoyar a un partido político solo por haber hecho un acuerdo nacional.