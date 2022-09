Inician jornada de lucha a ocho años de la desaparición de los 43

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, padres de los 43 desaparecidos de este plantel y miembros de organizaciones sociales afines a este movimiento, iniciaron este lunes lo que será la jornada de lucha conmemorativa del octavo aniversario de los hechos de Iguala en que desaparecieron a 43 estudiantes y asesinaron otros tres.

El primer evento en esta jornada de movilización fue un homenaje a los exnormalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron asesinados extrajudicialmente el 12 de diciembre del 2011, y se considera que este hecho fue un parteaguas en el trato del gobierno con el movimiento normalista, pues a partir de él consideró que es viable asesinar a los jóvenes.

Alrededor de las 12:30 del día de este lunes, los manifestantes llegaron a bordo de 15 autobuses y se apostaron en los cuatro carriles de la autopista del Sol, dejando varados a cientos de automóviles particulares y del transporte público local y foráneo.

El activista y sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, realizó una misa para pedir pro el eterno descanso no sólo de los dos normalistas sino de todas las víctimas de la violencia que han fallecido, así como por el regreso de quienes se encuentran en calidad de desaparecidos.

En su intervención el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega exigió a las autoridades de justicia reabran las investigaciones para que se esclarezcan los casos de Herrera Pino y Echeverría de Jesus porque "hay muchos responsables sueltos", entre ellos el ex gobernador estatal Ángel Aguirre Rivero, dijo.

Explicó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando asesinaron extrajudicialmente a estos dos estudiantes y lo era también cuando desaparecieron a los 43, por ello es inconcebible que se le quiera exonerar o exculpar asegurando que no estaba enterado de los hechos.

Por su parte, María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 jóvenes, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ejecute las 83 órdenes de aprehensión que anunció que hay en torno al caso Iguala, puesto que al momento sólo el ex procurador Jesús Murillo Karam ha sido detenido, es decir que sólo una orden de aprehensión de las 83 que anunció.

Agregó que no van a aceptar que sus hijos sean declarados muertos cuando no hay una evidencia científica sólida que lo corrobore, pues les dicen que hubo un huesito que se encontró y se deshizo al hacer las pruebas, eso no es posible, por lo que seguirán con sus actividades hasta obtener justicia.

Manifestantes realizarán más movilizaciones. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En el mitin político también participó el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, quien manifestó que desde el 2011 el Estado Mexicano comenzó una guerra violenta contra la Normal de Ayotzinapa, dejando desde entonces 10 muertos y 43 desaparecidos, cuyos casos siguen impunes.

Recriminó que a un mes del informe del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en el que dijo que el caso Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" y que estuvieron implicadas autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército Mexicano, "no tengamos a ningún soldado detenido, no tengamos a ningún general detenido", por lo que, argumentó, es "digna" la lucha contra la Secretaría de la Defensa Nacional a ocho años del caso.

Para el mitin los normalistas se trasladaron a Chilpancingo a bordo de 15 autobuses que a diferencia de los que han ocupado en el pasado en esta ocasión se usaron vehículos rentados, que extraoficialmente trascendió que el gobierno se los facilitó a fin de que no se cometan ilícitos al mantener retenidos los camiones.

Cabe recordar que justamente los hechos de Iguala se registraron luego de que en esta capital la policía del estado impidiera que se apoderaran de autobuses, se generó una trifulca y luego se fueron a Iguala para traer camiones desde allá con el resultado que ya se conoce en el que grupos de la delincuencia organizada actuaron en complicidad con autoridades de todos los niveles para frenar a los estudiantes y desaparecer a los 43.