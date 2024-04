Desconocen acapulqueños plan de evacuación en zonas de alto riesgo

A menos de un mes de que inicie la temporada de lluvias el próximo 15 de mayo, miles de familias que viven en las zonas de riesgo y alto riesgo, desconocen las medidas de prevención ante la presencia de un fenómeno meteorológico.

Vecinos que viven la parte de la colonia Santa Cecilia, indicaron que no tienen conocimiento de lo que se debe de hacer antes y durante un fenómeno como un huracán o un temblor de gran magnitud.

En Acapulco según autoridades de Protección Civil, en Acapulco se tienen ubicadas más de 25 zonas consideradas como de riesgo y alto riesgo, además de 35 inmuebles considerados como refugios temporales ante el riesgo de cualquier contingencia que se pudiera presentar ante algún fenómeno.

Esperanza Pérez García, vecina de la colonia Santa Cecilia, dijo que a pesar de estar en una zona considerada como de alto riesgo, se desconoce alguna ruta de evacuación, así como las medidas que se deben de tener para evacuar una vivienda.

“Nosotros conocemos lo que a media sabemos, que no se tiene que correr, no gritar y buscar una parte de la casa de mayor seguridad como alguna columna, pero creo que eso no es suficiente, no tenemos conocimiento dónde está una ruta de evacuación, no hay señalizaciones, creo que se requiere de simulacros como se hacían anteriormente”, dijo.

La ama de casa indicó que la colonia se encuentra ubicada en una parte alta con caminos accidentados, donde no se sabe ni donde se encuentra un albergue para que las familias puedan llegar en caso de estar en riesgo.

Por su parte Petra Estrada Herrera de la colonia Palma Sola, indicó que luego del paso del huracán Otis y los constantes incendios forestales en las partes altas de la ciudad, en Acapulco se requiere de mucho trabajo de prevención ante fenómenos naturales.

En el 2023 el censo realizado por personal de Protección Civil previo al inicio de la temporada de lluvias y huracanes, detectó casi cinco mil familias asentadas en zonas consideradas de riesgo y alto riesgo.

De los 35 refugios que se tienen en la ciudad, 32 de estos son ubicados en instituciones educativas, dos templos y una unidad deportiva ubicada en Ciudad Renacimiento.