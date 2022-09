Empresarios piden intervención de la Federación ante bloqueos

Ante el bloqueo de normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol que iniciaron una jornada de lucha por los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, la Federación de Cámaras Empresariales de Guerrero (Fecanaco), hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado para que intervenga en liberar esta vía carretera porque afecta la economía de Acapulco y Chilpancingo.

El presidente de la Fecanaco, Alejandro Martínez Sidney comentó que no se puede continuar con esta medida de bloquear las vialidades afectado a turistas y residentes, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha sido condescendiente con todos ellos y se les ha apoyado en la investigación.

“Sabemos que no hay dinero que pueda regresar a los muchachos, sabemos que no hay ninguna compensación económica que pueda curar la pérdida de un hijo, pero también estos jóvenes organizadores de estos movimientos deben de entender que nosotros no somos culpables de su tragedia”.

El líder de comerciantes establecidos en Acapulco, Martínez Sidney dijo que los acapulqueños, los comerciantes y guerrerenses no son responsables de su tragedia y sólo son víctimas de lo que ellos han vivido.

“Ellos (los normalistas) se están volviendo victimarios al afectar a mi familia y tu familia, por eso es importante que el presidente de México ponga orden en Guerrero y en la Autopista de Sol y que los normalistas ya dejen de tomar la Autopista del Sol que es una importante vía económica para todos los guerrerenses”, precisó.

Alertó a los turistas y lugareños que transitan por la Autopista del Sol a que tomen sus precauciones ante los constantes bloqueos.