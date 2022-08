Asegura Ángel Aguirre ser ajeno a lo ocurrido en Iguala y la desaparición de los 43

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ratificó que nada tuvo que ver en el diseño de la llamada "verdad histórica" y aseguró que fueron los primeros en actuar en los lamentables acontecimientos de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

Entrevistado en este puerto a su llegada a un restaurante de la zona Diamante, donde sostuvo una reunión con integrantes de su corriente IPG, en torno a su postura de que se le trate de involucrar en la llamada "verdad histórica".

Al respecto, sostuvo que es totalmente falso que se haya reunido con el ex Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam y señaló que hace unos días quien fuera su secretario particular cuando era gobernador, Everardo García "me hizo llegar mi agenda de aquel 7 de octubre en la que se puede constatar que nunca tuve como gobernador una reunión con Murillo Karam ni ningún otro funcionario de alto nivel".

En esa ocasión, dijo, estuvo presidiendo varias reuniones en el puerto de Acapulco, "por tanto no asiste ni tuve nada que ver con la reunión de alto nivel en la cual se diseño la verdad histórica", apuntó.

Además se le quiso también involucrar con la delincuencia organizada con mi secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y al que fuera procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco, con el cartel del CIDA que operaba en aquel entonces y como consta en las acusaciones que me hicieron, lo que también es falso", dijo tajante el político ometepequense.

Aguirre Rivero refirió que, precisamente, ante esos señalamientos tuvo que hacer un posicionamiento y reiterar nuevamente, que su gobierno nunca fue omiso y se actuó con la premisa que requería el caso, haciendo las detenciones de 33 personas, entre elementos de la Policía Municipal y de algunos civiles, "que hay que decir, ninguno hasta el momento ha alcanzado la libertad".

Incluso, señaló que ninguno fue sometido a tortura y así lo reconoció el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además, precisó que la noche terrible que se vivió en Iguala, pudieron rescatar a 60 jóvenes normalistas de Ayotzinapa con el trabajo que realizó el entonces procurador del estado, Iñaki Blanco.

Estoy convencido que fuimos la única institución de gobierno que actuamos de manera inmediata ante estos lamentables acontecimientos que se vivieron aquel 26 y 27 de septiembre de 2014, indicó al tiempo que aseguró que está es la verdad de los hechos.