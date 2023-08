Inician hoy un millón 11 mil 750 alumnos ciclo escolar 2023-2024

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que los 4.8 millones de libros de texto gratuito se distribuyeron en las 13 mil 236 escuelas, para ser entregados a un millón 11 mil 750 estudiantes en este inicio del ciclo escolar 2023-2024.

El responsable de la educación en este estado suriano aseguró que todo el material de apoyo se terminó de distribuir desde este viernes, por lo que este lunes en el arranque del año lectivo serán distribuidos a todos los alumnos de primaria y secundaria.

A pregunta si aquí no impidió la orden que dio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la Juez de Distrito, para que no se distribuyera el material de apoyo en cumplimiento al amparo que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que no.

Sin ahondar al respecto, el funcionario estatal Rodríguez Saldaña, se limitó a precisar que todos los alumnos del sistema básico recibirán sus libros este mismo lunes, cuando regresen a los salones de clases 70 mil 138 maestros, personal de apoyo y administrativos.

Sobre si han detectado problemas de inseguridad que impida arrancar al cien por ciento el año lectivo, sarcástico señaló que no podía especular, pero si puntualizar que están todos listos para iniciar el ciclo escolar en las 8 regiones de Guerrero.