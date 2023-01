Hackean página de transparencia del ayuntamiento de Tixtla

Las páginas de transparencia del municipio de Tixtla Fueron hackeadas, por eso no tienen ninguna información, aseguró el alcalde de ese lugar, Moisés Antonio González Cabañas, quien culpó de ello a funcionarios del anterior gobierno, quienes tenían acceso a contraseñas y claves que se utilizaron para afectar a la actual administración.

El edil fue consultado sobre un documento que se obtuvo a través de una solicitud de transparencia, para conocer su salario, puesto que sus obligaciones de publicarlo no han sido atendidas, y resultó que su percepción es superior a la de la gobernadora y a las alcaldes de municipios grandes como Chilpancingo y Acapulco.

Al respecto dijo que él no está al pendiente de los medios de comunicación, ni de las redes sociales por que muchos sólo desinforman y ofreció que en breve ofrecerá una postura formal una vez que se haya revisado el documento que reveló su salario, sin embargo no quiso confirmar que su percepción es mayor a la de la gobernadora Evelyn Salgado, "yo no tengo tiempo para estar revisando cuánto ganan mis compañeros alcaldes ni sabían que ella ganaba menos".

Insistió en que la información que se ha revelado, tiene que ver con una campaña de desprestigio y ataques en su contra, misma que acusó que se ha lanzado desde grupos conservadores que buscan desestabilizar su gobierno, pero él sólo busca trabajar en beneficio de los tixtlecos.

Resaltó que el municipio de Tixtla tenía cubierto el 92 por ciento de sus obligaciones de transparencia, sin embargo el hackeo que sufrieron llevó todo a cero, y así se ha mantenido durante más de un año.

De acuerdo con el documento de TM/221/2022, emitido por la tesorería del municipio de Tixtla el presidente municipal, Moisés Antonio González Cabañas, tiene una percepción bruta de 74 mil 69 pesos mensuales, mientras que la información pública del gobierno del estado establece que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene un salario bruto de 73 mil 141 pesos mensualmente, casi mil pesos menos que el alcalde Tixtleco.