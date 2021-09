Fiscalía da carpetazo a crímenes de odio: Comunidad LGBT

Guerrero se ubica en el 4to. lugar a nivel nacional en crímenes por homofobia en el Estado y la Fiscalía de Guerrero, sólo da carpetazo a las investigaciones señaló el presidente del grupo Arcoiris Guerrero, José Luis Silva López.

Explicó que se han cometido 399 crímenes en contra de la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual, transgénero) y lamentó que en Guerrero sea difícil tipificar un crimen de odio, porque no existen los protocolos reales y los mecanismos para determinar si a una persona la asesinaron por su identidad de género.

El miembro de la coalición Mexicana LGBT puntualizó que el actual gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores, ha dejado sin esclarecer todos los casos de asesinatos contra la comunidad LGBT, “siempre nos dan largas y luego carpetazo”, refirió.

Silva López enfatizó que no hay ley para ellos, “diariamente sufrimos discriminación, los congresos van y vienen y no se hace absolutamente nada, no hay garantías para nosotros”.

Por su parte, la transexual China Rivera Gómez mencionó que hay gente que odia, discrimina, aborrece a las personas con preferencias sexuales distintas y que el odio la mayoría de las veces va más allá, lo que causa los crímenes. Sin embargo, recalcó que no todos los homicidios se dan por odio, si no también por la inseguridad que se vive en el estado.

Finalmente, agregaron que la comunidad lucha constantemente ante la sociedad por demostrar que son personas como cualquier otra y que tienen capacidades y ante ello hay un gran avance en la inclusión.