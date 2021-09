Como "lesbihomofóbicos" calificaron a diputados de la legislatura saliente

Organizaciones de la diversidad sexual calificaron como “lesbihomofóbico” el desempeño que tuvo la 62 Legislatura del Congreso del Estado, en la que se les negó la aprobación de tres iniciativas de ley que permitirían a Guerrero estar a la par del resto del país en el tema de respeto a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI+.

Juan Carlos Salvador López, quien dirige la organización “Orgullo Guerrero”, indicó que el mes de octubre del 2020 ha quedado en la historia como el mes de mayor agravio a la comunidad LGBTI+ pues en ese mes la legislatura que el martes concluyó desechó la propuesta de aprobar la ley de matrimonios igualitarios.

Agregó que la 62 Legislatura también dejó pendiente la aprobación de la ley de identidad de género, misma que permitiría a personas transexuales cambiar su género de manera legal, algo que ya es posible en otros estados de la República y en la Ciudad de México a donde decenas de guerrerenses han acudido a realizar sus trámites para tener la identidad que es correcta.

La no aprobación de estas leyes representan violaciones a los derechos humanos e incluso ilegalidades pues en el caso del matrimonio Igualitario existe una jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que se apruebe la modificación legal que armonice las leyes locales con las federales.

“Lamentablemente por un tema de prejuicios y de intervención religiosa los diputados decidieron no garantizar los derechos humanos de quienes son parte de la comunidad LGBTI, sin embargo, en el momento electoral si fuimos llamados a participar, utilizaron nuestras banderas, nuestros símbolos y nos pidieron participar, pero no nos sentimos representados por estos diputados”.

A la nueva legislatura que se instaló este miércoles las organizaciones de la diversidad sexual también demandaron establecer leyes que permitan que se detengan los crímenes de odio hacia su comunidad y ello empezaría tipificando el delito pues actualmente los crímenes por homofobia son llevados a carpetas de feminicidio.

“Exigimos tipificación el crimen como tal porque si no es así, estos se invisibilizan, los casos no existen, los casos quedan en la impunidad y aunque hayan protocolos de acción no pueden proceder y atender los casos, porque no está tipificado”.

Los miembros de la comunidad LGBTI realizaron una protesta simbólica en las puertas del Congreso del Estado donde exigieron a la nueva legislatura retomar los temas, “la nueva legislatura tiene una oportunidad de pasar a la historia como verdaderos promotores de la legalidad y la inclusión, porque no se trata de un tema del número de personas que somos parte de la comunidad o del número de crímenes de odio que no han sido investigados y resueltos, se trata de un tema de respeto a los derechos humanos”.