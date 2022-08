Exigen periodistas desplazados investigación seria, pronta y real por muerte de Fredid Román

Periodistas desplazados de Iguala, hicieron un pronunciamiento para exigir a las autoridades de gobierno federal y estatal una investigación sería, pronta y real, que lleve al castigo de los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato del periodista Fredid Román Román.

A través de un comunicado dirigido a los gobiernos federal, estatal y organismos de defensa de los derechos humanos de los periodistas destacaron que no permitirán que otro crimen quede en la impunidad y el olvido.

Solicitaron medidas de seguridad para sus familiares, para proteger su vida. Así también “exigieron garantías de seguridad para todos los reporteros, comunicadores y periodistas de cada rincón de nuestro estado”.

Los comunicadores destacaron no querer más actos de omisión y complicidad por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales. Así como más periodistas desplazados de sus comunidades o de sus ciudades, que tengan que huir a causa de la violencia y la inseguridad de donde provenga, como si ellos fueran los delincuentes.

Acusaron que supuestamente no hay un interés por parte del Vicefiscal de Investigación Ramón Celaya, para atender cada agresión contra periodistas, como él lo declaró.

“Muestra de ello somos nosotros, los desplazados de Iguala, a quienes la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el Vicefiscal Ramón Celaya se han negado a recibir en distintas ocasiones, a pesar de ser este un compromiso de la Gobernadora”.

En su acusación señalaron que es mentira que la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas este interesada en resolver las agresiones que han sufrido el gremio periodístico.

Por lo anterior, hicieron un llamado a las organizaciones y organismos nacionales de defensa de derechos humanos y en defensa de periodistas, para que vigilen el actuar de la Fiscalía de Guerrero, “no queremos más engaños, y no queremos más periodistas desplazados ni asesinados. No vamos a callar. No vamos a sucumbir. Estamos de pie y vamos a llegar a donde sea necesario para que la vida y la labor de los periodistas se empiece a respetar”, concluyó el comunicado.