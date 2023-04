Entregan tarjetas bancarias del programa "La Escuela es Nuestra"

El delegado regional de los programas federales, Faustino Soto Ramos, entregó las tarjetas bancarias del programa "La Escuela es Nuestra", a padres de familia y directivos, de 30 planteles educativos del municipio de Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande.

El acto oficial tuvo verificativo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal, en donde el funcionario federal les explicó a los beneficiarios que estos recursos que inyecta el gobierno de la República, los deberán de invertir de forma responsable para mejorar la infraestructura educativa en sus escuelas.

Poco más tarde, en entrevista, informó que, tan solo en el municipio de Tecpan, serán 162 instituciones las que recibirán este apoyo y esto se está haciendo de manera calendarizada, porque se tiene como meta cumplir en su totalidad antes de que finalice el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Soto Ramos confirmó que son 701 escuelas de la Región de la Costa Grande, las que se tienen registradas dentro del programa, cuya mayoría enfrenta problemas de diversa índole, pero con estos recursos se pretende que atiendan sus prioridades.

Lo único que les estoy recomendando a los beneficiarios es que "estiren" los recursos para abarcar un mayor beneficio a sus instituciones, por eso el apoyo se entrega de manera directa y ya se acepta a los intermediarios, dijo.

Recordó que la instrucción del presidente López Obrador, es la de no bajar la guardia y terminar todos los procedimientos de los programas del Bienestar y no solo del programa "La Escuela es Nuestra", por eso no hay descanso y se trabaja también los fines de semana.

Hizo un reconocimiento público al trabajo de los Servidores de la Nación, porque han sido parte fundamental para agilizar los trámites y con este mismo dinamismo, se apoyará en la entrega del fertilizante a los productores del campo.