Aumenta 350 mil beneficiarios del padrón de fertilizante

El delegado federal de programa sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz anunció un incremento en el padrón del fertilizante este año de 350 mil productores y será éste viernes cuando salga la convocatoria para que los campesinos puedan hace su registro.

Asimismo dio a conocer que hubo una cambio en la presentación en el bulto de la entrega del fertilizante donde los 50 kilos se entregarán en dos bolsas de 25 kilos. “Seguirán recibiendo la misma cantidad de kilos”.

El funcionario federal dijo que el incremento que se dio en el padrón del fertilizante en este año es del 10 por ciento.

“Hay un incremento muy importante en el padrón que son medianos productores del programa producción para el bienestar que no tienen que hacer ningún trámite pero ya van a aparecer en la convocatoria de este 2023”, refirió.

Comentó que el programa del fertilizante tiene uno de los padrones más grande, en cuanto a programas sociales en Guerrero al contar con 350 mil beneficiarios.

Dijo que como referencia el padrón de adultos mayores anda cerca de 320 mil y se convertirá junto con el de fertilizantes en el programa más grande que se tiene en el estado.

Dio a conocer que la región de la Montaña es donde se tiene mayor cobertura del programa producción para el bienestar y donde el 30 por ciento tiene incidencia en esta región.

Informó que el fertilizante se entrega en las bodegas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a los productores de manera directa y no se pide dinero por su entrega, es gratuito y sin intermediación y solo se pedirá la credencial de elector.

Iván Hernández dijo que no hay condicionamiento de ningún tipo para que los productores puedan recibir el fertilizante. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Lo único que se hace para recibir el fertilizante es acudir a las bodegas con la credencial de lector y es directamente en las bodegas y no hay otra participación, no hay más requisitos únicamente es presentar tu credencial de lector para recibir tu fertilizante y es personal la entrega y no puedo recibir una tercera persona”, precisó.

Añadió que en las bodegas estará blindado la entrega de fertilizantes y para evitar cualquier uso distinto su entrega. Aclaró que no hay ventanilla de incorporación al programa de fertilizantes en estos momentos.

La coordinadora nacional del programa de fertilizante, Arely Cerón Trejo invitó a los productores que son beneficiarios a participar y conformar comités de contralores sociales, que estarán en diferentes regiones y municipios para ayudar a vigilar la operación del programa.

Aclaró que no hay condicionamiento de ningún tipo para que los productores puedan recibir el fertilizante.

Añadió que los productores que están en el padrón ya tienen un expediente y están verificados y no será necesario que se haga ningún trámite, es decir se aleja completamente la posibilidad de qué haya alguna forma de qué se le expresiones condiciones para la entrega del fertilizante”.

La funcionaria federal, añadió que en la entrega de fertilizantes habrá un operativo de seguridad donde participará la Guardia Nacional.