Empresarias de la construcción se dicen discriminadas por el gobierno estatal

Mujeres empresarias del rubro de la construcción se consideraron discriminadas por la titular de la Secretaría de Obras del Gobierno Estatal, Irene Jiménez Montiel, quien durante su discurso en la firma del convenio de colaboración con la CMIC no hizo ninguna mención al género.

“Se supone que ella es nuestra representante, nuestra compañera y por eso requerimos de ella su solidaridad, su acompañamiento y en su discurso no hubo ni una sola mención a las mujeres empresarias, me voy completamente desilusionada”, indicó la ingeniera África Leonor Moreno Santana. Local Constructora de complejo Banús abandona propietarios con deudas de agua y luz

Explicó que la gobernadora ha sido incluyente, ha dado su lugar a las mujeres y busca la equidad, pero la responsable de obras no lo aprecia y sigue discriminando y dejando sin asignación de trabajo a las constructoras dirigidas por mujeres.

Moreno Santana señaló que en su calidad de coordinadora de las mujeres empresarias de Guerrero no ha tenido mesas de trabajo con la secretaria de obras, no ha tenido nada de acercamientos para que se puedan establecer acuerdos y las mujeres empresarias les asignan obras, “que podemos esperar de una mujer que no es empática con su género y que definitivamente no nos representa”.

Estableció que en el caso de las empresas que son dirigidas por mujeres que tiene registro ante el gobierno del estado se trata de un 20 por ciento de las más de dos mil constructoras que tiene registro, pro esto no se ve reflejado en la asignación de obras que en su inmensa mayoría son destinadas a empresas de varones.

Finalmente resaltó que en su caso durante lo que va del actual gobierno tuvo una obra asignada desde el Igife, pero de obras públicas definitivamente hacen como si las mujeres no existieran.