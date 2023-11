Desamparados y en el exilio, familiares de policías masacrados

El gobierno de Coyuca Benítez pretende desconocer la relación laboral con los policías que fueron masacrados el 23 de octubre, además de que no les dieron gastos funerarios, no recibieron seguro ni finiquito, hasta el momento no ha sido posible tener diálogo con el alcalde Ossiel Pacheco Salas, quien se encuentran escondido desde esa fecha

La mayoría de las familias tuvieron que huir de ese municipio para refugiarse o más lejos posible, algunos migraron hasta los estados unidos, otros a estados del norte del país, pero también otros se quedaron en el puerto de Acapulco tratando de pasar desapercibidos para los grupos delincuenciales que asesinaron a sus familiares y los amenazaron para que salieran del pueblo.

Uno de los familiares explicó que tuvo que ir a su casa en Coyuca para buscar unos documentos, pero encontró con que el huracán se llevó todo, “la casa está destruida, no hay nada y los documentos todo se mojó.

Los documentos que buscaba eran los recibos de pago, el acta de nacimiento y demás documentos personales de su familiar que fue acribillado porque todo indica que tendrán que demandar al ayuntamiento para que pague los gastos funerarios, el seguro de vida y todas las prestaciones a las que como trabajador tenía derecho y que el alcalde se está negando a entregar.

Recordó que el día 23 una vez que se supo del asesinato acudieron a reclamar los cadáveres, se los entregaron y fue cuando recibieron amenazas del grupo delincuencial que los asesinó en el sentido de que no deberían hacerle ningún tipo de homenaje, que sólo los enterraran y se fueran del municipio por eso los policías no fueron velados, así como los recibieron los llevaron al panteón.

Cabe señalar que en declaraciones previas las familias han establecido que los policías fueron amenazados previamente para que se incorporaran a un grupo delictivo al negarse los mataron y obligaron a sus familias a irse del lugar.

Uno de los policías asesinados en la emboscada quedó tirado junto a una patrulla. /Foto: Cortesía @SSP.

Después del asesinato de los policías de Coyuca de Benítez, las familias trataron de instalarse en Acapulco, pero de ahí los expulsó el huracán Otis que generó una devastación sin precedente por la fuerza del viento que alcanzó ráfagas de 300 kilómetros por hora.

Sin avance en la investigación

La investigación del homicidio de 13 elementos de seguridad pública de Coyuca hasta el momento no ha tenido ningún resultado positivo, para determinar quien o quienes fueron los responsables y llevarlos ante la justicia.