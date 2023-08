Denuestos no frenarán la transformación de la 4T en Guerrero: Evelyn

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acusó que los ataques e infundios que ha recibido en los últimos días vienen desde la clandestinidad y con ellos pretenden detener el avance que ha logrado la cuarta transformación en Guerrero.

Durante el homenaje a la bandera correspondiente a agosto, Salgado Pineda aseguró que no la van a detener en el trabajo que día a día realiza por el bien de los guerrerenses y consideró que los denuestos en su contra le demuestran que “vamos por el camino correcto” aunque admitió que todavía falta mucho por hacer.

En el marco del aniversario del natalicio de Don Vicente Guerrero, la mandataria estatal, suscribió lo dicho por el prócer de la patria al señalar que en Guerrero, “la patria es primero”.

En su mensaje, abundó que como al ser la primera mujer en gobernar la entidad, “hago frente a diversas voces, algunas desde la oscuridad y sin sustento, que, con perversión, con calumnias y con ofensas, buscan engañar a un pueblo informado. Voces que, desde la clandestinidad, intentan desvirtuar nuestros esfuerzos con especial nostalgia por los privilegios ostentados en el pasado”.

Señaló que los infundios en su contra se fundamentan “con especial interés y resistencia por los cambios que hemos realizado, particularmente en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad, desde todas las dependencias de esta administración”.

Lamentó que a pesar del enorme avance del feminismo en México, existan posturas que censuran y que vulneran a las mujeres por su condición. “Soy orgullosamente mujer, joven y madre de familia, y eso para muchos es motivo suficiente para violentar y para descalificar”, dijo.

“Lo hacen desde todos los espacios y en cualquier oportunidad. Hemos visto en las últimas semanas intentos por descarrilar los avances de la transformación en Guerrero, ¡pero no lo van a lograr!

“Ni medios cuestionables ni personajes oscuros cobijados en investiduras, ni figuras políticas con pasados plagados de corrupción van a detener el avance de la Cuarta Transformación y tampoco van a detener a esta mujer decidida, que hoy está aquí parada frente a ustedes, con la firme convicción de que vamos a lograr recuperar la confianza perdida por los gobiernos del pasado, porque no somos iguales”, mencionó.

Aseguró que como gobernadora de Guerrero, está ocupada al 100 por ciento en los atender las demandas de la sociedad “con la mente y el corazón puestos en trabajar por los más vulnerables, en construir mejores condiciones de paz, de bienestar y de desarrollo para nuestro estado”.

Refrendó que no tiene derecho a fallarle al pueblo guerrerense y que nunca traicionará la confianza de la sociedad que la respaldó para ganar la gubernatura de la entidad.

“Así que compañeras y compañeros, sigamos adelante sin distraer nuestros esfuerzos del bien mayor para nuestro estado. Queda mucho por hacer, sin embargo, no me queda duda de que vamos por el camino correcto”, abundó.

“Ustedes me conocen, saben que me debo al pueblo de Guerrero y que no tengo derecho a fallarle, nunca traicionaré su confianza. Saben que mis principios, valores e ideales no se han movido un solo centímetro, al contrario, están más firmes que nunca".

Señaló que su único “pacto” es “con el pueblo y con nadie más”, por lo que seguirá trabajando todos los días sin descanso e indicó que “con unidad, de la mano del mejor presidente que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador, y con el impulso de nuestro movimiento popular de la Cuarta Transformación, vamos a seguir avanzando”.

“Por eso soy obradorista, por eso tengo en mi padre y en el presidente dos grandes ejemplos que nos enseñan todos los días que venga lo que venga, rendirse no es una opción. Con ellos, como con todas y todos los guerrerenses que velan por el bienestar de nuestra patria, vamos a seguir avanzando siempre con la esperanza y la convicción de transformar Guerrero, con justicia, con paz y con bienestar social”, dijo.

En su mensaje, llamó a su gabinete a “redoblar esfuerzos” y “a nuestro pueblo le reafirmo: en Guerrero hay gobernadora y estoy más firme que nunca, ni un paso atrás, vamos para adelante, por la transformación de nuestro estado”.