Extorsión debe sancionarse como un delito grave: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, consideró que el gobierno federal debe replantear el delito de la extorsión dentro del 19 constitucional para que sea considerado como un hecho grave y pueda proceder en contra de quienes cometan extorsiones y no tengan su libertar y puedan permanecer detenidos en una prisión.

“El delito como la extorsión actualmente es un delito laxo, en cuanto entra está la puerta giratoria, lo que yo creo que se debería hacer desde la Mesa de Coordinación, es hacer un replanteamiento a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, para que este pueda estar encuadrado en el 19 constitucional como delito de prisión preventiva oficiosa y con esto se pueda hacer una fuerte contención para que todo aquel que extorsiona no fácilmente salga”, expresó.

Hace unos días empresarios de la industria hotelera y restaurantera hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a replantear la estrategia de seguridad debido a que en Acapulco nadie se escapa de las extorsiones o del llamado cobro de piso al que siguen estando expuestos pese a la presencia de cientos de elementos de seguridad pública que resguardan la zona turística.

Local Busca Seguridad Pública dar garantías a gaseros

En entrevista, minutos después de haber encabezado el programa de entrega de mobiliario escolar para alumnos de más de diez escuelas del nivel básico en la zona Poniente de Acapulco y el acto de conmemoración del 130 aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano, la primera edil de la ciudad señaló que como autoridad ya solicitó un replanteamiento en materia de seguridad pública para enfrentar principalmente los delitos que son considerados como más graves entre estos la extorsión.

Dijo que en la ocasión que visitó el puerto de Acapulco la secretaria de Seguridad Pública nacional, Rosa Icela Rodríguez, informó que dentro de su paquete de reforma, tiene considerado el tema de la extorsión, por lo que seguramente en algún momento la presentará con la finalidad de que pueda ser considerada como un tema de prioridad.

Insistió que se requiere una reforma al 19 constitucional y agregó que también se debe de hacer llegar a las autoridades federales la queja y los planteamientos que hacen los empresarios, para que no quedemos omisos ante el tema de la extorsión que sigue existiendo en Acapulco.

Local Nadie se salva de la extorsión: Empresarios

No dejaré aviadores ni con bases al terminar el gobierno

Por otro lado, seguro que su gobierno no provocará un aumento en el número de trabajadores al concluir su administración como la ocurrido con otros gobiernos, por lo que todos aquellos que llegaron con Abelina López Rodríguez, tendrán que salir.

“Yo voy a seguir siendo responsable y hasta el último momento del gobierno voy a cuidar la línea de trabajo, todo aquel que llegó tendrá que salir porque luego dejan el montón de aviadores, el montón con base, yo no voy a dejar a nadie, todos tenemos que caminar en esta sintonía, porque nosotros somos diferentes, yo no vengo a que después otros pasen lo que yo vivo, nadie quiere ir a trabajar porque ya están sindicalizados y no quieres que los muevas, hay hasta más de cuatro mil personas de más”, precisó.