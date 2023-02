Cientos de locales cierran por inseguridad en Costera

Cientos de locales ubicados en los distintos mercados de la costera Miguel Alemán, han sido cerrados debido al problema de la inseguridad, el cobro de piso, al alto costo de las rentas, además de la caída de las ventas de los productos que se comercializan en estos.

Entre los mercados donde se tienen más puestos cerrados que abiertos, se encuentran el Pueblito, La Diana, La Dalia así como Santa Lucia en Caleta y el Papagayo sobre la Vía Rápida.

De acuerdo a los propios comerciantes que aún tienen funcionando sus locales, las causas que han generado el cierre de los puestos son la inseguridad, el cobro de piso, la extorsión, así como el pago de las rentas, y la crisis económica que se generó por la pandemia del Covid-19 durante más de dos años.

Son escasos los locales de los mercados que aún sobreviven,, sobre todo los que se ubican frente a la costera Miguel Alemán donde aún mantienen sus ventas en fines de semana y temporadas de vacaciones.

Extorsiones han agravado la problemática. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Javier Carachure Estrada, comerciante en el mercado El Pueblito, manifestó que muchos de los propietarios de los puestos los cierran debido a que entran en una crisis financiera, por la poca venta que tienen.

"Lo que venden, no les alcanza ni para pagar los servicios, ni las licencias de funcionamiento, no hay dinero para seguir teniendo los puestos abiertos, hay fines de semana en que en los locales que no están a la orilla de la Costera no se tiene una sola venta en todo un día, esto termina con el cierre de los puestos en los mercados", dijo el comerciante.

El número de puestos cerrados en los mercados de la costera, podría aumentar de manera considerable debido a que la crisis económica sigue azotando el puerto de Acapulco.