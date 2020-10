Convoca HAF a mandatarios federalistas a no pelear con presidente

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores exhortó a sus homólogos de la Alianza Federalista, sin mencionarlos por su nombre, a no confrontarse con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Yo convocó a mis compañeros gobernadores a la reflexión porque lo peor que nos puede pasar en México con esta pandemia es que acabemos enfermos", comentó. Estado Más de 200 guerrerenses han fallecido por Covid-19 en USA: Marchán Morales

En su discurso luego de la toma de protesta de la barra de abogados de Acapulco, Astudillo Flores reiteró que en el tiempo que le resta como gobernador, actuará de forma correcta para recibir y dar respeto, porque siempre que ha acudido a plantear apoyo para atender algún problema ante el gobierno de la república, la federación lo ha atendido.

"No tengo queja, creo que tienen que hacer más por Guerrero, eso lo digo con toda responsabilidad y no es una crítica, es sencillamente un comentario positivo, propositivo, también creo que el gobernador con todos los problemas que va a encontrar en lo que resta, del tiempo que viene, en dónde está la elección, tiene que ser muy respetuoso, tiene que dar garantías para que la elección se dé, y ojo no hay que olvidar que la elección se va a dar en el marco del Covid-19", abundó.

Insistió que como gobernaror de Guerrero no entrará en confrontación con el presidente de la República y recordó que en marzo dijo que el Covid-19 generaría tres afectaciones, en el tema sanitario, que iba a causar afectaciones económicas terribles y confrontación política, que sugirió evitarla.

"Entonces la confrontación política hay que evitarla, porque ya tenemos suficiente para ponerle atención con la pandemia y sus efectos económicos, entre los que están la parálisis de los tribunales y el alejamiento de los tribunales", concluyó.