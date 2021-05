Cierra campaña Evelyn Salgado en Chilpancingo

Al realizar el primero de sus cierres regionales de campaña a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aspirante de Morena quien en la boleta electoral lleva el mote de “La Torita”, advirtió que el proceso electoral del próximo seis de junio “será la madre de todas las batallas”.

En su mensaje ante el dirigente nacional de este instituto político Mario Delgado Carrillo, realizado en el zócalo de Chilpancingo, Salgado Pineda confió que la cuarta transformación está por llegar a Guerrero en los comicios electorales que se realizarán en ocho días.

Ante la presencia de su padre, el depuesto candidato a la gubernatura de la entidad, por no presentar informes de gastos de precampaña, Félix Salgado Macedonio, la aspirante dio a conocer algunas de las acciones que realizará en materia de salud, educación, turismo, seguridad y otros rubros.

En su discurso, resaltó “yo no he caminado al lado de caciques, he caminado al lado de líderes sociales” y dijo estar dispuesta a ofrendar su vida y trabajo al pueblo de Guerrero. “Nací, crecí y moriré en la izquierda”, dijo.

Afirmó que su campaña rompió con estigmas y estereotipos, e indicó que con la revolución ciudadana y pacífica que encabeza, ganaran en las urnas “con nuestra mejor arma que es la credencial de elector”.

Criticó el mal estado en que se encuentran los centros de salud y ofreció dignificar las instalaciones médicas y gestionará nuevos hospitales de especiales de diálisis y hemodiálisis, con el apoyo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. ”Si se puede y no les voy a fallar”, ofreció.

Dijo que pacificará Guerrero, con unidad y sin represión, en el marco de la coordinación que se tendrá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y revisará todos los días los esfuerzos que se realizan con las fuerzas federales y estatales de seguridad.

Aseguró que será aliada de todos y que Guerrero dejará de ser sinónimo de inseguridad, creará el observatorio de violencia contra las mujeres y con ello, dijo, Guerrero será un santuario de las mujeres.

Evelyn Salgado, refrendó que no vivirá en casa Guerrero, ni viajará en avioneta y aseguró que su gobierno no será de burbujas, donde los mandatarios solo escuchan a los asesores, de quienes dijo, tienen muy buenos salarios. “El gobierno será incluyente, de puertas abiertas, se atenderá con respeto, sin discriminar a nadie”, dijo.

Por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que vuelvan a repetir la hazaña del 2018 haciendo una revolución pacífica y que se gane con gran diferencia.

Advirtió que los opositores van a querer meterle miedo al pueblo de Guerrero en distintas zonas para que los ciudadanos no salgan a votar y confió que después del seis de enero, vendrán los mejores tiempos de Guerrero, porque Evelyn Salgado “va a hacer el equipo con ya saben quién, con la cuarta transformación”, dijo.

Antes de emitir estas declaraciones, Mario Delgado, preguntó a los presentes quiénes se habían vacunado ya contra el Covid-19 y cuestionó a los asistentes, quienes se quedaron al concierto musical que ofrecieron los Freddys, en ausencia de los Yonic´s debido a la hospitalización del vocalista José Manuel Zamacona por Covid-19, quién volvería a votar por López Obrador o por Morena que es el proyecto de la cuarta transformación.

Pidió que para tener una mayor motivación prendan la tv a las siete de la mañana donde “van a encontrar a un hombre extraordinario, a un hombre que no se rinde, que por más que quieran decir mentiras y campañas en contra de su gobierno, ahí está de pie, firme, campañas negras con revistas internacionales le hacen lo que el viento a Juárez”.

Antes, el padre de la candidata, Félix Salgado, senador con licencia y ex candidato, afirmó que le van a ganar en las urnas y consideró que esta campaña a la gubernatura fue “hermosa, emotiva, llena de amor” y ratificó su llamado a cuidar bien las casillas y movilizarse desde temprano, junto con la estructura electoral.