Chilpancingo continúa sin agua por bloqueo

Habitantes de la comunidad de Acahuizotla que desde el viernes mantiene tomado el sistema de bombeo que abastece de agua a la capital, rechazaron tener diálogo con el secretario municipal de obras, Carlos Leyva Vázquez, por considerar que no es un interlocutor con capacidad resolutiva, además de que en el pasado ha sido déspota y grosero con ellos.

El pasado viernes, los pobladores de Acahuizotla tomaron las instalaciones de la planta de bombeo y suspendieron con ello todo el suministro de agua a la capital, ello porque la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez incumplió compromisos que hizo para realizar obras de beneficio social.

Entre los compromisos se encuentra la construcción de un sistema de agua potable para Acahuizotla del que en el 2021 se habría ejecutado una primera fase, sin embargo los quejosos señalan que se hicieron obras de mala calidad que sin ser utilizadas ya se destruyeron.

Justamente por la mala calidad de las obras, el año pasado los habitantes de Acahuizotla buscaron tener una reunión de trabajo con Carlos Leyva, lamentablemente el funcionario los bateó de forma grosera, "Es la misma distancia de allá para acá, así que si quieren hablar de la obra vengan a mi oficina hagan una cita y los atiendo", fue lo que respondió en su momento, por eso ahora que quiso acudir al pueblo a atender a los quejosos, le respondieron que él ya no es un interlocutor viable, que los acuerdos se tienen que tomar directamente con la alcaldesa y si ella tampoco está interesada en atenderlos, está bien, sólo que la capital ya no se llevará su agua.

Y es que de los manantiales que se encuentran en la comunidad de Acahuizotla se abastece al menos el 70 por ciento de las colonias de Chilpancingo, el resto recibe agua del Sistema Omiltemi, de otros afluentes menores o del sistema Mochitlán.

Los quejosos mantienen el bloqueo en la planta de bombeo./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Además de la obra de agua potable, los pobladores de Acahuizotla reclaman que se les reparen calles que están severamente dañadas y otras obras de beneficio colectivo que la presidenta se comprometió a realizar como compensación de los millones de litros de agua que se bombean diariamente a la ciudad, pero que no ha cumplido.

Finalmente los quejosos establecieron que aunque mantiene el bloqueo en la planta de bombeo, si no estuvieran simplemente no pasaría nada porque la energía eléctrica está cortada por falta de pago, sin embargo en caso de que el municipio logre un acuerdo con la CFE y se restablezca el servicio eléctrico las bombas no podrán funcionar por el bloqueo de los pobladores.