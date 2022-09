Caso Ayotzinapa ha sido una pesada loza: Aguirre

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa “ha sido una pesada loza que he venido cargando desde hace 8 años, no pido que me exoneren, pero, así como se ha señalado con índice de fuego a quienes han tenido participación en estos lamentables hechos, que se dice quienes nada han tenido que ver ni están involucrados”.

El oriundo de Ometepec en entrevista que concedió en la Ciudad de México, luego que se dejó sin efecto 21 órdenes de aprehensión por el caso de Ayotzinapa, entre estas las que se giró en contra del ex titular de la Fiscalía General de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana Marín ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, a quienes se les acusó de estar presuntamente involucradas en el caso de los 43 desaparecidos, reiteró su inocencia.

Lee también: Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Dijo que “nosotros hicimos que lo que usaron que hacer y que sin embargo al darle una orientación política obviamente mi nombre ha aparecido de manera injusta, sobre todo cuando se trata de politizar un hecho tan condenable y tan reprobable como la desaparición de estos 43 jóvenes ”.

Aguirre Rivero refirió que alguien le preguntó ¿usted espera que lo exonere el gobierno federal? y les respondió que yo esperaría que al menos digan que en 8 años no hemos encontrado y no hay ningún indicio o tema que tenga que ver al ex gobernador Ángel Aguirre.

Sin embargo, indica que lo que le conforma y le da paz, tranquilidad, es que tiene mucha la exoneración del pueblo de Guerrero y eso es más importante que la exoneración de las propias autoridades Ministeriales, de la Fiscalía General de la República, “porque puedo ir a Guerrero y transitar con la frente en alto, porque la gente me ve y me saluda con mucho respeto”.

Saben que Ángel Aguirre que no es un asesino, saben perfectamente cual es la formación ideológica de Angel Aguirre y un egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, no puede ser un represor cuando a mí me enseñaron fue las teorías marxistas -leninista y ser proclive a los movimientos sociales, subrayó.