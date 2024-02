Caso Ayotzinapa es un expediente abierto: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López dijo que el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es un expediente abierto “que nunca se va a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad”.

Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que organizaciones sociales y el abogado de los familiares de los desparecidos, Vidulfo Rosales no han ayudado para encontrar a los jóvenes sino al contrario “han enredado, han enmarañado más el problema”.

Dijo que sostiene que el caso Ayotzinapa también lo han politizado y ahora están en contra del gobierno federal, pero acusó que quienes están detrás de ello está el senador Emilio Álvarez Icaza y quien fue secretario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Mencionó que desde el inicio de la investigación para la reapertura del caso Ayotzinapa habido cosas muy extrañas y mencionó que Álvarez Icaza dio una relatoría donde responsabiliza a autoridades locales y de la delincuencia organizada.

Otro hecho que se da es que no han permitido que se tenga una relación directa con los padres de familia y que conozcan lo que ellos han investigado para cumplir con el compromiso de encontrar a los jóvenes.

“No quieren que se tenga una relación directa, yo le he pedido a los padres que podamos hablar y que todos conozcan lo que nosotros sabemos y estamos investigando para cumplir nuestro compromiso de encontrar a los jóvenes y saber la verdad y castigar a los responsables como ya lo estamos haciendo”.

Señaló que estas organizaciones de derechos humanos y los abogados de los padres de los normalistas promueven la libertad de detenidos con el argumento de que fueron torturados.

“En efecto, algunos habían sido torturados, pero también habían participado en la desaparición de los jóvenes. De repente sale una resolución del poder judicial vinculada a estos pseudo defensores de derechos humanos con sus términos pidiéndole al ministerio público de que en diez días les hagan la prueba para comprobar que fueron torturados y que si en un plazo de diez días no entregan el resguardo los liberan”.

López Obrador, dijo que tiene pruebas de que liberaron a personas de que luego como testigos protegidos, declararon haber participado en la desaparición de los jóvenes y lo celebraron “ porque supuestamente así se caía la verdad histórica”.

“Imagínense por un lado defendiendo a los supuestos responsables y al mismo tiempo defendiendo a los padres de los muchachos”.

Señaló que como están llegando a conocer el fondo de las cosas ahora dicen que Andrés Manuel está creando otra verdad histórica.

“Yo tengo el compromiso ya se me va el tiempo y me presentan un escrito de que necesitan revisar los archivos. Estoy viendo que no quieren que se avance porque ya es un asunto político”.

Dijo que se va seguir reuniendo con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y se seguirá buscando esclarecer los hechos.

Dio a conocer que el caso Ayotzinapa está integrado por 18 mil fojas y les ofreció revisar los archivos en un mes y contratar a los especialistas que quieran para que revisen todos los archivos pero no quisieron y pidieron tres meses.

“Vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes porque es mi compromiso. Desde ahora sostengo que es un expediente abierto nunca se va a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad”.