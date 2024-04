Arquitectos piden aplicar “mano dura” en asentamientos humanos

El presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos en el estado, Alfredo Felipe Avilés, consideró que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada por el Congreso se debe aplicar con “mano dura” y hacer efectivas estas disposiciones para no permitir invasiones en zonas de alto riesgo que pongan en peligro la integridad física de los ciudadanos.

Lo anterior, luego de de que el Congreso del Estado aprobara el pasado martes la iniciativa para la mejora del desarrollo urbano presentada por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Lea también: Expertos analizarán desafíos de crisis climática y desastres en Guerrero

Destacó que no servirá de nada que se hagan leyes o modificaciones a los reglamentos si no se hacen cumplir, al tiempo de señalar que no por compromisos de campañas políticas se toleren las invasiones a cambio de votos y no se aplique la ley.

“Esta ley viene a regularizar los usos de suelo de los asentamientos humanos, algunos están en lugares prohibidos como barrancas, cuencas, lugares de alto riesgo como zonas inundables, zonas de suelo inestable en el cual deben ser prohibidos, esta ley viene a normar y regularizar y sobre todo a beneficiar a los ciudadanos para que tengan una vida cómoda y favorable”, opinó.

El experto en la construcción destacó que la gobernadora hizo el compromiso con los ciudadanos de mejorar las condiciones de vida la cual abarca muchos factores como es la conservación del medio ambiente, los sistemas constructivos en el cual los gobiernos tienen la obligación de darle las condiciones a los ciudadanos para que tengan una mejor vida brindando los servicios básicos; agua, luz, transporte digno y calles pavimentadas.

Local Otis acabó con 22 grandes proyectos en construcción

Felipe Avilés reiteró la urgencia de aplicar la ley para retirar a las personas de los asentamientos humanos que peligren. “Esos documentos son los rectores para aplicar esas leyes porque sino se aplican no tiene caso que se tengan estas normas, el gobierno debe poner mano dura con la gente que está en asentamientos irregulares, en zonas de alto riesgo, no se deben permitir”, concluyó.

A través de un boletín del Congreso local se informó la iniciativa de la reforma para mejora del desarrollo urbano donde precisó “el uso de recursos para la planeación y ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano serán ejercidos de manera concurrente por la federación, el estado y los municipios, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado, este mismo ordenamiento y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero”.