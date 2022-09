Ayuntamiento invirtió en arreglar una calle en zona federal

Vecinos de la colonia Lucía Alcocer de Figueroa, situada al norte de la capital denunciaron que el ayuntamiento de Chilpancingo está realizando obras de introducción de servicios y pavimentación en calles Irregulares que se encuentran en zona federal, mientras que en las zonas donde se tiene escrituras y pagan impuestos, se negaron a realizar una pavimentación.

El señor Antonio Cuevas Miranda, denunció que acudieron al palacio municipal a entregar documentos dirigidos a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, pero jamás pudieron tener una entrevista con ella, sólo lograron ser atendidos por algunos funcionarios menores como su secretario particular y directores de área.

Su queja es que en esta colonia se tiene muchas calles en las que se requiere de inversión de recursos para mejorarlas con pavimentación, drenaje y otros servicios, sin embargo no fueron escuchados y el gobierno municipal decidió invertir en la introducción de sistemas hidráulicos y pavimentación en la una calle que se encuentra pegado a una barranca y que por estar considerado como zona federal no tiene escrituras y que se encuentra junto a este asentamiento y la colonia San Rafael Norte.

La Colonia Lucía Alcocer se encuentra cerca del aeropuerto de esta capital y a pesar de que es un fraccionamiento que se fundó hace más de tres décadas aún no logran tener todas sus calles pavimentadas a pesar de que han gestionado y gestionado en todos los gobiernos, pues por no ser un asentamiento que se involucre mucho en la política no son escuchados en la programación de obras sociales.