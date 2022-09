Trabajadores mantienen plantón en Palacio de Gobierno

Trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo pertenecientes a la sección 14 del sindicato independiente mantienen un plantón en la puerta principal del Palacio de Gobierno luego de que la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez se ha negado a establecer una mesa de trabajo con ellos e incluso no responde a la mediación qué están haciendo funcionarios del gobierno estatal

El dirigente de esta sección sindical, Domingo Salgado Martínez, señaló que el día jueves fueron atendidos en el Palacio de Gobierno por el subsecretario de asuntos políticos, Óscar Chávez, quien ofreció hacer contacto con la alcaldesa para poder tener una mesa de trabajo pero esta no se pudo realizar por negativa de la edil quien no quiso ni tomarle la llamada.

Agregó que es notorio que la alcaldesa no tiene interés en escuchar las demandas de los trabajadores y sólo quiere reunirse con líderes de otras expresiones sindicales con quienes ha hecho mancuerna con ofrecimientos de prebendas que no son de beneficio para todos los trabajadores y que no resuelven de fondo los problemas que tiene la base trabajadora.

Entre las exigencias que ha presentado este sindicato se encuentra la regularización de los pagos con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) al que adeuda más de 240 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronales, y de éstos al menos 60 millones corresponden a pagos que tuvo que haber hecho la presente administración, con el dinero que descuenta a los trabajadores cada quincena y no los reporta al instituto, además del compromiso que hizo de subsanar el adeudo que dejó la anterior administración.

Asimismo, reclaman que las plazas que quedaron vacantes por la muerte de empleados sean entregadas a sus familiares directos; que se paguen bonos y prestaciones completas; que se incorpore al ISSSTE a todos los trabajadores; que se paguen pólizas de seguro de vida y se paguen apoyos de marcha a las familias trabajadores fallecidos.

Para esta tarde el gobierno de Norma Otilia Hernández ha convocado a una fiesta para los burócratas del municipio, en el que se prevé habrá rifas de autos terrenos electrodomésticos entre otros, sin embargo la postura de la sección 14 es que los trabajadores quieren tener sus prestaciones seguras y no una pachanga que es lo único que ha ofrecido este gobierno.