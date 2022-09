Fracasó programa de bacheo en Chilpancingo

Debido a que no fueron colocados con la técnica correcta o no se utilizó material de calidad, la mayoría de los parches de asfalto que colocó el ayuntamiento el Chilpancingo para tapar baches en diversas calles e la ciudad, han desaparecido o se hundieron generando nuevamente el bache, en este programa el ayuntamiento invirtió más de un millón de pesos.

El programa de bacheo se lanzó el 15 de agosto, luego de reiteradas quejas ciudadanas por el pésimo estado en que se encuentran las calles de la capital, se lanzaron dos brigadas una conformada por personal de la dirección de reacción inmediata y otra dependiente directamente de Obras Públicas, que fue esta última la que adquirió todo el material asfáltico y la primera sólo hacía trabajo operativo.

La mayoría de las calles en las que se colocó el asfalto en pocos días presentaban la misma afectación, por ello en las calles del centro de la ciudad, las brigadas volvieron a pasar a poner más material para cubrir los desperfectos en las calles y así perdurara un poco la reparación.

Un experto en el tema de asfaltos, explicó que la falla en la colocación de este tipo de material asfaltico se debe principalmente a una falla en la base o sub-base debido a la pérdida o mala compactación.

Indicó que perder la estabilidad de la base genera que se pierda la capacidad de soportar las cargas, y la pérdida de compactación en la base se propicia por la infiltración de aguas, un mal drenaje o incluso puede ser causado por un mal diseño, pero en este caso que se trató sólo de parches que no duraron es porque hubo una mala técnica de colocación, no hicieron un limpiado correcto del sitio en el que se pondría el material y no se compactó de manera correcta.

Cabe señalar que cuando se anunció la implementación del programa, el gobierno de Norma Otilia Hernández aseguró que ya se había realizado un diagnóstico de lo que requería la ciudad en materia de bacheo, y aseguró que se realizaría un trabajo mayor al que había realizado la anterior administración en sus tres años de gobierno.

“Una de las principales peticiones de la población y que tenía muchos años sin atender, son los baches, por lo que le hemos dado principal atención en las calles de mayor fluidez y así contar con una mejor movilidad, esto de acuerdo a las posibilidades económicas del gobierno municipal”, dijo en su momento la alcaldesa.

El gobierno municipal indicó que se atendieron 25 calles y para ello se realizó un gasto de un millón 389 mil pesos