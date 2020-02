Aumentan crímenes en contra de mujeres

Integrantes de colectivos feministas de Guerrero, advirtieron que los crímenes en contra de mujeres continúan en incremento y la saña con la que se cometen es extrema, por lo que demandaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que redoblen esfuerzos para prevenir, detener y castigar a los autores materiales de estos homicidios que pueden ser catalogados como feminicidios.

Tras los asesinatos de “Fátima e Íngrid” en la ciudad de México, así como las últimas dos muertes de mujeres en Acapulco y Coyuca de Benítez, los representantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt (OVICOM) del IIEPA-IMA, la asociación Hombres Solidarios por la Igualdad y el colegio de abogados Ignacio Manuel Altamirano, coincidieron en que las acciones encaminados por la Alerta de Violencia de Género decretada en el año 2018 no han dado resultados y, por el contrario, las autoridades locales no están esclareciendo los crímenes. Estado Denuncian aumento de casos de violencia contra indígenas

La coordinadora de OVICOM, Rosa Isela Ojeda Rivera, aseguró que el análisis realizado en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano ha arrojado que por lo menos una mujer es asesinada diariamente en el estado de Guerrero, principalmente en municipios como Acapulco donde se presenta mayor número de casos, así como en jurisdicciones pequeñas como Zapotitlán Tablas donde la tasa de acontecimientos es tres veces más elevada, además de que ahora ya no son exclusivos del área suburbana.

“Los feminicidios han aumentado, no se han disminuidos y es curioso porque las cifras oficiales te dan un número menor, reportan que hay una disminución, es muy curioso porque se puede disminuir el número de feminicidios simplemente con que los homicidios se abran las carpetas de investigación como tales y se ponga a quien resulte responsable y al final no existe una investigación. Las autoridades estatales reportaban 6 feminicidios en lo que va del año y es lo que no corresponde, lo podemos constatar”, indicó.

La activista mencionó que los criminales se han extendido a la zona turística de los municipios del estado, sin importar el horario y concurrencia de los sitios donde cometen los asesinatos, y agregó que existe un universo mayor de atentados, mismos que no son denunciados ni observados en medios de comunicación y corresponden a los cuerpos que muchas veces son encontrados en fosas clandestinas en colonias de alta peligrosidad, por lo que consideró que la cifra podría ser mayor.

Consultado vía telefónica, el presidente de Hombres Solidarios por la Igualdad, Enrique Solano López, declaró que en los primeros 49 días del presente año también ha incrementado la saña con lo que se cometen los homicidios, es el caso de la muerte de una mujer de 35 años de edad el pasado lunes, cuyo cuerpo fue estrangulado y dejado sin vida expuesto en una calle del fraccionamiento Costa Azul, cerca de la avenida costera Miguel Alemán.

Solano López solicitó a las autoridades que se esclarezca el destino del recurso económico que el gobierno federal destinó para la Alerta, ya que este no se ve reflejado en ningún nivel de gobierno a través de acciones que garanticen seguridad para las mujeres, además de que las investigaciones de los acontecimientos son casi nulas.

Por otra parte, la presidenta del colegio de abogados Ignacio Manuel Altamirano, Rosa Mirtha Hernández Nava, informó que un conteo extraoficial que llevan sobre los asesinatos de mujeres arroja un total de 230 casos, mismos que la autoridad se niega a reconocer y que no se han investigado con perspectiva de género, lo cual no permite que no se garantice el acceso a la justicia para este sector.