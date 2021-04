Asume compromiso HAF de no intervenir en proceso electoral en Guerrero

No seré un problema, un conflicto o quien ande promoviendo reyertas entre candidatos o partidos políticos, sostuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien asumió el compromiso de ejercer su responsabilidad para que las elecciones del 6 de junio salgan bien no para que se compliquen.

Así lo expresó en el acto en el que tomó protesta al nuevo comité del Frente de Periodistas de Guerrero "Juan R. Escudero", ahí expresó que como gobernador hace un exhorto a todos a que sean respetuosos de la ley y le corresponderá la responsabilidad de ayudar a que todo salga bien en este proceso electoral. Estado Aprueba IEPC Gro metodología para el primer debate entre candidatos a gobernador

En el tema de salud, explicó que está pendiente todos los días de como se va desarrollando el plan nacional de vacunación anticovid y resaltó que el jueves fue el día más importante de la jornada porque se inocularon a 17 mil guerrerenses.

"Di una supervisada, estuve en Coyuca de Catalán, en Pungarabato y en el centro de atención en el batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional y visite Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez, en los dos centros que ahí está funcionando el operativo de vacunación", precisó.

El mandatario estatal Astudillo Flores, aseguró que hay una coordinación correcta con el gobierno federal, "no hay disputa no hay pleito, no hay fricción, porque yo creo que todos estamos aportando la parte que corresponde, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, los operadores del gobierno federal, la Marina Armada de México y todos los que están participando en el plan nacional de vacunación, que encabeza la Secretaría de Salud, por supuesto", dijo.

Insistió que todas y todos los que se tengan que vacunar que lo hagan, "porque hoy para cuidarnos es la vacunación, el cubrebocas y guardar la sana distancia, porque esto va ayudar mucho a que disminuyan los fallecimientos por contagios del patógeno".

Ofreció unos datos, al referir que el año pasado, en junio se tuvo la cifra más alta de letalidad, en enero de este año se registró la cifra de 23.5 de fallecidos al día y en lo que va de abril el promedio es de 8.2, esto quiere decir que bajo el pico del Covid-19.

Pero esto no quiere decir que se deben relajarse, al señalar que llegó la información de Salud Federal que de 11 puntos que estaban en semáforo amarillo se subió a 15 puntos, el límite es de 16 puntos para rojo, pero Guerrero se va de nuevo a naranja, aunque en estos momentos permanece en amarillo.

Pero aclaró que no debe de echarse las campanas al vuelo, hay que seguir cuidándose.