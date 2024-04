Abogado Guerrerense participará en el Congreso Fiscal Contable

El abogado Guerrerense Carlos Marx Barbosa quien por dos años consecutivos ha sido reconocido entre los juristas fiscales más importantes del país, participará en el Congreso Fiscal Contable que organiza la Barra de Juristas de México y tendrá sede en el palacio legislativo de San Lázaro.

Congreso Fiscal Contable tiene la intención de analizar las reformas fiscales que se han tenido tanto en las leyes federales como en las de los estados, y los efectos negativos o positivos que se puedan tener los contribuyentes, “este congreso va dirigido a toda la población se trata de hacer ponencias sencillas para que no sólo los contadores o abogados las entiendan, que todos entiendan sus obligaciones y derechos fiscales”.

Carlos Marx Barbosa explicó que al Congreso fueron invitados los abogados fiscales que han sido reconocidos en los últimos años por la revista “Defensa Fiscal”, y estará acompañado de personajes como Rosalío López Vázquez, Carlos Manuel Lamadrid Vázquez, Fernando Xicoténcatl Hernández Osorio y muchos otros Juristas, y contadores expertos en el tema fiscal.

Reformas en Guerrero

Explicó que en su caso, la ponencia tendrá que abordar las reformas al código fiscal de Guerrero, en el que el último año hubo reformas que muchos contribuyentes no han entendido y que propiamente tiene que ver con la obligatoriedad de instalar el buzón fiscal en el que se recibirá cualquier notificación del ente recaudador.

El no cumplir con este requisito de tener un buzón fiscal puede ser motivo de una sanción y “muchas veces te llega un mensaje y uno cree que por no abrirlo se evita la notificación, pero el propio código fiscal establece que a los tres días si no se abrió la notificación causa efectos, es decir se considera como que ya fue notificado”.

El Congreso fiscal se realizará los días 16 y 17 de mayo en la sede del Congreso federal de la ciudad de México, y el cupo es sólo para 300 personas, el evento es completamente gratuito y sólo para quienes soliciten constancia de participación pagarán el material de impresión, “estamos invitando para que personas de Guerrero se registren con suficiente tiempo a fin de que garanticen su participación en el sitio web del 1er Congreso Fiscal Contable 2024.