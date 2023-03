Empresarios piden no permitir ambulantes en Plaza Quebec

Empresarios de la industria hotelera y restaurantera de la zona turística de la Diana solicitaran a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda a través de un documento, que no permita la invasión de vendedores ambulantes en la recién rehabilitada plaza Quebec, pues es una ventana ecológica que debe de quedar libre para que lo disfruten los turistas y Acapulqueños.

El ex presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) y empresario hotelero, Jorge Laurel reveló que algunos líderes de vendedores ambulantes ya están poniéndose de acuerdo para repartir espacios para invadir la plaza con su mercancía, una vez que sea inaugurada.

Dijo que este documento que le harán llegar a la gobernadora Evelyn Salgado estará firmado por los hoteleros, restaurantes y todo lo que es el comercio establecido y \u0009que está alrededor de la zona turística de la Diana y que en los últimos meses han participado en la limpieza de banquetas, camellones y fachadas.

Temen que el comercio informal llegue también a este espacio público. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

“Hemos escuchado que algunos líderes del comercio ambulante ya están hasta repartiendo los espacios para que ahora que sea inaugurada la plaza puedan ellos meterse y tomar esos espacios para realizar sus actividades en la informalidad”.

Pidió que no permitan que este acceso a la playa, que aún no se inaugura, no se eche a perder con la instalación o el arribo de comercio ambulante con puestos semifijos que pretenden instalarse en esa área.

“Los empresarios como hoteleros y restaurantes estamos ya organizados para hacer la petición formal en los próximos días por escrito a la gobernadora para que nos permita adoptar el espacio y nosotros poder darle el mantenimiento y conservación que este tipo de plazas públicas requieren y con ello poder contribuir a conservar los espacios para lo que fue creado”.

Añadió que este espacio de acceso a la playa debe de ser un escenario para que sea contemplado por los turistas y residentes.

Jorge Laurel, lamentó que a pesar del diálogo y acercamiento que han tenido con las autoridades correspondientes, la invasión del comercio informal en la costera aún continúa y está convertida en mercado y esto ocasiona que el producto turístico vaya en detrimento.

“Mientras no haya una solución o un reordenamiento de este comercio informal que se deja ver en las banquetas de la avenida principal y en las playas pues el producto turístico continuará en franco deterioro”, precisó.