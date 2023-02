Retira Vía Pública comercios informales en Costa Azul

Ante las constantes denuncias de la existencia de comercios informales en el Fraccionamiento Costa Azul, personal de Vía Pública realizó un operativo para retirar puestos que invaden calles y banquetas de dicho asentamiento.

El director de la dependencia, Raúl Ceballos Carbajal, al encabezar el operativo dijo que la ciudadanía no entiende y que ante esto, se intensifican los operativos para regular y retirar a vendedores.

En las calles del fraccionamiento Costa Azul fueron retirados de las banquetas puestos de venta de alimentos (tacos), así como unidades transformadas como Food Truck que también funcionan de manera ilegal por la falta de permisos.

"Hay resistencia, pero no hay nada que me detenga, yo sólo cumplo con mi obligación, este gobierno no viene a golpear a nadie, pero tampoco estamos para que una persona venga a insultarnos y amenazarnos, sólo estamos haciendo un trabajo que la misma gente solicita", expresó.

Ceballos Carbajal, añadió que en Costa Azul será permanente el operativo para retirar y ordenar a los comerciantes informales, además de vehículos chatarras que también invaden las zonas que están destinadas al uso de los ciudadanos.

En diciembre pasado, empresarios y residentes de Costa Azul denunciaron la existencia de cientos de comercios irregulares que invaden las calles y banquetas del fraccionamiento.