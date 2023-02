La Costera, rehén de vendedores ambulantes

La avenida costera Miguel Alemán, la arteria más importante del puerto de Acapulco se ha convertido en un gran mercado debido a los cientos de vendedores informales que con mesas de madera, plástico y sillas comercializan sobre la banqueta desde tacos de canasta, hasta los famosos bolillos con relleno, el chilate, las aguas frescas, ropa de playa y todo tipo de artesanías.

Desde la zona de la glorieta de La Base, hasta el área del llamado Malecón en la parte del Acapulco Tradicional, se encuentran cientos de puestos semifijos sobre la banqueta en los que vendedores comercializan sus mercancías todos los días de la semana, aumentando de manera considerable sábados y domingos ante la llegada de visitantes nacionales.

A pesar que el Bando de Policía y Buen Gobierno determina como ilegal el comercio informal en la vía pública, los cientos de vendedores que no le pagan ningún impuesto al municipio o servicios como energía eléctrica, invaden ante la vista de las autoridades toda la avenida costera Miguel Alemán, sin ser retirados o reubicados en otra zona del puerto.

En la costera Miguel Alemán todas las banquetas se encuentran invadidas por vendedores informales./ Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Ante este problema que además da una mala imagen a este destino de playa, empresarios establecidos nuevamente hicieron el llamado a la autoridad municipal para que se proceda al retiro o el reordenamiento de los cientos de vendedores que tienen sus puestos de forma irregular en la franja turística de Acapulco.

Héctor Estrada Figueroa, empresario restaurantero en la zona de la Costera, dijo que los vendedores informales tienen en su poder toda la avenida y lamentó que aun cuando invaden las banquetas no sean retirados o en su caso reubicados en otro lugar que no sea la zona turística.

“Como empresarios ya no nos molesta o nos quejamos porque no paguen sus impuestos y sean una competencia desleal para quienes sí lo hacemos, ya nos quejamos porque los retiren de la vía pública de las banquetas de la Costera, si pagan o no los impuestos ya eso no importa, lo que queremos es que dejen libre la Costera, ahora están en cada esquina vendiendo de desde tacos hasta aguas frescas y productos de la canasta básica como un mercado en toda la extensión de la palabra”, dijo el empresario.

En la costera Miguel Alemán no sólo las banquetas se encuentran invadidas por vendedores informales, sino también algunas plazas como la Politécnica que desde hace años fincaron sus puestos comerciantes indígenas que se dedican a la realización de artesanías.

Según el propio director de Vía Pública municipal, Raúl Ceballos Carbajal, en Acapulco no se tiene un censo real de cuantos vendedores informales existen, sin embargo, debido a los recorridos realizados se puede decir que en la ciudad hay aproximadamente entre unos 25 o 30 mil comerciantes informales que invaden desde las calles hasta las banquetas.