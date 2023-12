Empresarios piden créditos blandos para la reconstrucción

El Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), hizo un llamado urgente a la Asociación de Bancos de México para la liberación inmediata y urgente de créditos blandos para la micro, pequeña y mediana empresa pues a 55 días del huracán Otis no han contado con el apoyo para la reconstrucción.

El presidente de Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal dijo que ante los daños que se registro en restaurantes, comercios, hoteles y pequeños, medianos y grandes negocios por el meteoro es la fecha que ni siquiera han recibido una llamada de las instituciones bancarias para el otorgamiento de un crédito.

En ese sentido, comentó que el sector empresarial de Acapulco ha encontrado una indiferencia de los bancos en estos momentos que requieren de un programa de créditos blandos, el cual se anunció por parte de Nafin y Bancomext.

Urgió la implementación de manera inmediata y urgente de créditos para más de 12 mil micro, pequeñas y medianas empresas en Acapulco y Coyuca de Benítez de lo contrario se corre el riesgo de perderse de manera formal más de 35 mil puestos de trabajo y 40 mil empleos de los denominados informales.

“Se tratará de la crisis de empleo más grave que haya enfrentado Acapulco y Coyuca de Benítez”, advirtió Julián Urióstegui quien estuvo acompañado de presidentes de asociaciones y cámaras empresariales como Canirac, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional entre otros.

Empresarios exponen que no han tenido apoyo de ningún tipo para reconstruir negocios en Acapulco, Guerrero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Reiteró que cada día qué pasa al no contar con un crédito financiero para la reconstrucción de sus negocios, el cuál han utilizado lo poco que tenían para avanzar, se agudiza la crisis económica y de empleo que está impactando Acapulco y Coyuca de Benítez.

El sector empresarial de Acapulco externo su malestar con la Asociación de Bancos de México por la falta de créditos oportunos, blandos y ágiles de parte de los bancos que operan en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“En los hechos necesitamos los créditos ya en la mesa porque además pedimos que sea ágiles en su contratación porque sino no son oportunos, estimamos que si de aquí a tres semanas no se libera y no se empiezan a operar los créditos para marzo y abril del 2024 estaremos cuantificando una pérdida de empleo mucho mayor de la que ya hay actual formal de cinco mil y llegando a los 35 mil”, precisó.

A su vez, el presidente de AHETA, Alejandro Domínguez dijo que en el momento de que lleguen a reactivarse todos los hoteles y comercios van a encontrarse con la situación de no van a tener gente para operar los hoteles, debido a que muchos establecimientos están esperando el otorgamiento de créditos para la reconstrucción de sus negocios.