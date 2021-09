Economía de Acapulco "está pendiendo de alfileres": Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Acapulco, Enrique Castro Soto, dijo que el cambio de semáforo amarillo no es un aliciente de recuperación económica y más en estos momentos que la situación financiera de muchas familias y del sector comercio “está pendiendo de alfileres”.

“Para muchos empresarios, para muchos trabajadores o empleados su economía en estos momentos está pendiendo de alfileres y el que en diciembre no podamos nosotros tener una reactivación, pues va ser determinante para muchas familias en el puerto de Acapulco”, precisó.

Dijo que celebran el cambio de semáforo amarillo porque es un indicador de que los contagios de Covid -19 están bajando y como sociedad es algo muy importante.

Sin embargo, para la industria restaurantera no es un aliciente de una posible recuperación económica, porque este virus les ha pegado en el tema de la salud, en materia económica y en los momentos más cruciales para la economía del puerto.

Recordó que la primera ola de contagios apareció en vísperas de la Semana Santa del 2020, la segunda ola los golpeó en noviembre y les afectó la temporada decembrina que es la más importante y cuando pensaron que en verano se iban a recuperar llegó la tercera ola de contagios más severa y las restricciones sanitarias fueron más estrictas.

Añadió que el semáforo amarillo en el momento en el que llega, realmente no es un aliciente para la industria restaurantera, porque están en la peor temporada turística del puerto lo que son los meses de septiembre y octubre.

Aseguró que van a cuidar que esta semaforización se mantenga hasta el mes de diciembre y no les afecte con un retroceso nuevamente al semáforo naranja o rojo pues ya sería algo muy dañino para la economía en estos momentos.

Por otra parte, el presidente de la Canirac señaló que durante fin de semana largo por el día del 15 de septiembre realmente no llegó la afluencia de personas que se esperaba, cuando habido otros fines de semana mejores.

Comentó que en este mes de septiembre les ha pegado el tema de las lluvias y temblores, además de las marchas y bloqueos.

“Este 15 de septiembre no fue benéfico para nosotros, no no nos ayudó el aforo del semáforo naranja, no nos ayudó el que la gente está muy gastada económicamente y no nos ayudó tampoco el tema de los temblores que ha inhibido mucho la llegada de turistas al puerto de Acapulco”, precisó.

Dijo que ha sido una serie de varios factores los que están agudizando el tema económico en Acapulco y está afectando a la industria restaurantera. Castro Soto, consideró que es necesario y urgente que se definan estrategias económicas para el puerto de Acapulco.