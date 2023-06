Construcción del hospital del ISSSTE se ha politizado: Ludwig Marcial

Para el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, la construcción de un hospital de tercer nivel en Acapulco, se ha politizado.

Las constantes protestas y bloqueos que han realizado jubilados y pensionados del ISSSTE que urgen la edificación del proyecto, tiene un trasfondo.

Sin embargo, afirmó el funcionario encargado de la política interna de la entidad, la obra se va construir en un terreno donado por el gobierno federal, aunque no precisó lugar.

“Es un tema que se ha politizado, hay gente tratando de generar polémica y hacer política con un tema que fue una decisión del presidente de la República de hacer un hospital de tercer nivel en Acapulco y las condiciones del predio donde ellos solicitan para poder hacer el hospital son complejas y son más complejas de lo que pareciera y nos ha dado trabajo encontrar un predio de esa naturaleza”, precisó.

Éste miércoles, Integrantes de diferentes sindicatos, principalmente trabajadores jubilados, marcharon sobre la avenida Costera Miguel Alemán, para exigir a autoridades estatales y federales la declaratoria oficial y el inicio inmediato de la construcción del nuevo hospital de tercer nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco.

Sin embargo, el encargado de las políticas públicas en el estado, dijo que las condiciones del predio que los jubilados solicitan para hacer el hospital son complejas y le ha dado trabajo al estado encontrar un predio adecuado.

Los jubilados y pensionados del ISSSTE piden la construcción del hospital en el poblado de El Pedregoso y las propuestas han sido Tuncingo, Plan de los Amates, El Quemado y El Salto pero autoridades estatales y federales no han definido el sitio de construcción del nosocomio.

En ese sentido, Ludwig Marcial dijo qué hay una propuesta del gobierno federal de un predio que es de ellos y se está haciendo precisamente para evitar la polémica de que si hay corrupción y sobre costo.

Aclaró que la construcción del hospital del ISSSTE, no es una decisión del gobierno de Guerrero o no es que la gobernadora Evelyn Salgado no quiera, pues insistió que el tema está muy avanzado y espera que en los próximos días lo dará a conocer el instituto donde se va construir el hospital.

“Ya esta, esta la propuesta en Acapulco y el ISSSTE lo va a dar a conocer o si autoriza que el gobierno del Estado lo haga lo hará, pero es un tema que está resuelto, no debe prestarse a grilla, no debe de prestarse a politiquería de quienes lo están tratando de tergiversar y tratando de llevar el tema por otro lado, es un presupuesto del gobierno federal que es un logro del presidente de la República para los guerrerenses y no se va de Guerrero se va a hacer”, precisó.