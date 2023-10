Con bloqueo denuncian falta de agua y luz en un centro escolar

Alumnos, profesores y padres de familia bloquearon la carretera federal México-Acapulco a la altura de la colonia Vicente Guerrero por falta de agua y luz en la escuela primaria “Año de Juarez”.

Con pancartas en mano y gritando “queremos agua, queremos luz”, exigieron al gobierno municipal el suministro del vital líquido para la institución educativa y para la colonia, así también llamaron a la Secretaría de Educación Guerrero para que cubra el pago de la energía eléctrica que supuestamente es de más de cien mil pesos.

La madre de familia Itzel dijo que más de una semana los niños no han asistido a clases por falta de esos servicios “no hay agua ya tenemos dos meses sin agua, no hay higiene, tenemos muchos días sin luz, los niños están con el calor y así no pueden tener clases, y se están atrasando”.

Dijo que no cuentan con ninguna cubeta de agua para lavar los baños, mucho menos para lavarse las manos; situación que pone en riesgo la salud de los infantes.

Largas filas, un gran caos vial y ciudadanos molestos provocó el bloqueo realizado la mañana de este viernes en demanda al agua potable y luz en el centro escolar.