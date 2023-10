Carece Acapulco de política social que ayude a indígenas radicados

En Acapulco más de 45 mil indígenas viven sometidos en una política de discriminación y olvido por parte de las autoridades de gobierno, afirmó el dirigente de este sector, Marcos Guevara Saavedra.

El también presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, dijo que a dos años de haber iniciado esta administración en donde se tiene una representante de los grupos indígenas en el Cabildo, este sector que habita en varias colonias de la ciudad, no han recibido un respaldo verdadero ni un presupuesto económico que este destinado a mejorar la condición de vida de los más de 45 mil indígenas.

Criticó que la regidora por Movimiento Ciudadano, Jully Peláez Victoriano, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Cabildo, muestre más preocupación por los grupos de la comunidad LGBTTTIQ+, que por los miles de indígenas que desarrollan una actividad comercial en la ciudad.

“La verdad no hay nada, el ayuntamiento de Acapulco ya lleva dos años y los pueblos indígenas, no han recibido ni un peso, entonces no hay otra que decir que es una política de discriminación hacia los pueblos indígenas. Lamentó que tampoco se tenga un presupuesto para la reubicación de la estatua del Emperador Cuauhtémoc que se encuentra en la explanada del ayuntamiento Papagayo”, expresó Guevara Saavedra.

Insistió que la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Cabildo, Jully Peláez, sólo un apoyo les ha otorgado a los indígenas que radican en Acapulco y fue la donación de agua para desarrollar en el 2022 el acto del Día de la Raza en el monumento a Cuauhtémoc.

Dijo que, hasta la fecha, los indígenas radicados en Acapulco, están viviendo discriminación, olvido y abusos en todos los sentidos, por lo que considero que no se tiene ningún avance en cuanto a la lucha por tener las mismas condiciones de vida que los otros sectores de la sociedad.