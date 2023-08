Por ser indígena, discriminan a artesano y le niegan la visa

El joven artesano y alfarero de la comunidad de San Agustín Oapan, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco, Rodrigo de la Cruz sólo busca cumplir su sueño y exponer sus piezas hechas de barro donde narra la vida de pueblo, a otro nivel y participar en la Feria Internacional de la Artesania en Santa Fe, capital de Nuevo México en Estados Unidos, pero todo esto se ha visto truncado, debido que el Consulado Americano le ha negado la visa en dos ocasiones.

Éste joven artesano, quien han llevado sus piezas de alfarería y cerámica a museos en México , ha ganado concursos e incluso ha conquistado a escultores de China donde ha viajado, ha intentado sólo tramitar su visa pero le han puesto muchos obstáculos, entre ellos el ser indígena.

Doble Vía El baile de la Iguana, es plasmado en pieza de barro de San Agustín Oapan

“Me han invitado a Santa Fe este año pero dos veces me han negado la visa y todavía no sé como hacerle para que me la den, voy a seguir insistiendo”.

Dijo que a través del Fondo Cultural Banamex que promueven mucho el arte popular de México, le han hecho la invitación de participar en la Feria Internacional de la Artesania en Santa Fe, California en dos ocasiones pero su sueño de asistir se ha frustrado porque el Consulado Americano le ha negado la visa.

“Siempre pasa esto, y este año no fui por esta razón y ojalá pueda ir para el siguiente año, pero primero necesito conseguir mi visa”,

Rodrigo de la Cruz, quien se siente orgulloso de ser artesano desde hace 10 años, el cual es un oficio que mantiene por herencia de sus padres, perdió la oportunidad de acudir a esta Feria Internacional de la Artesania que se llevó a cabo en julio.

Lea también: “Notas del Balsas” revive el folclore de los años 70 [VIDEO]

Dijo que uno de los argumentos es que no tiene suficiente dinero en una cuenta bancaria, pero a él lo invitan con todos los gastos pagados, e incluso los organizadores de la Feria le han mandado una invitación pero ni eso ha convencido al consulado americano.

Señaló que el hecho de ser Indígena también ha sido una de las causas por la que le han negado la visa, pues piensan las autoridades americanas que se va a quedar en ese país, pero no, dice que sólo busca participar en este Feria Internacional que ha sido su sueño.

Cultura Artesanas de Tlacoachistlahuaca y Metlatónoc triunfan a nivel nacional

“Me hacen muchas preguntas, que si tengo familiares en Estados Unidos, que si han cruzado ilegalmente y pues mí intensión no es esa quedarme allá, sólo necesito participar en la feria y regresarme”.

El joven indígena insistió que su intención es asistir a esa feria donde llegan muchos artesanos a nivel mundial; "ya llevo tiempo intentando ir pero mi sueño se ha logrado".

“Se me ha negado representar a México, a mi comunidad de San Agustin Oapan y mostrar lo que hago en barro y la técnica que uso. Yo pienso que porque vengo de una comunidad indígena me han negado la visa y el ser indígena de alguna manera influye”.

Recordó que para viajar a China hizo los trámites correspondientes y no tuvo problema alguno. Dijo que le han respondido que el gobierno americano es “muy estricto y no aplicas para la visa”.

Es un orgulloso ser artesano alfarero desde hace 10 años. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Pidió el apoyo de las autoridades del gobierno del estado para poder lograr su sueño y representar a su comunidad indígena en esta feria internacional.

El joven artesano Rodrigo De la Cruz Cabrera desde hace 10 años plasma en su alfarería decorado con engobe y mineral, las tradiciones, historias, paisajes y la forma de ver la vida de su pueblo San Agustín Oapan, perteneciente a este municipio de la zona norte de le estado.

En esta comunidad indígena de lengua Nauátl y con aproximadamente 2 mil 800 habitantes, que forma parte de los pueblos del Alto Balsas, ubicado a dos horas de Chilpancingo, Rodrigo De la Cruz elabora a la Mujer Tejedora en Telar de Cintura, Vasijas, el niño jugando canicas, el campesino y sus perros, Los Novios, El Cocodrilo, El Burro, La Tortuga, El Búho, El Cántaro, La Reina, el Baile de la Iguana y otras figuras más.