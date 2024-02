Bloqueos paralizan ventas de restaurantes en Acapulco

Los bloqueos que mantienen damnificados por el huracán Otis en la zona turística han paralizado las ventas de los restaurantes en Acapulco y también afecta en el interés de los turistas por venir un fin de semana.

El presidente de la Canirac en Acapulco, Enrique Castro Soto, dijo que algunos restaurantes que están cerca de la Diana reportaron una caída de sus ventas y otros apenas han alcanzado un 20 por ciento.

Señaló que falta de movilidad además de afectar la economía, también da muy mala imagen del destino, principalmente de todas aquellas personas que tienen puesto los ojos en Acapulco para visitar el fin de semana.

“Uno de los factores que nosotros hemos señalado que más preocupa al turista inclusive sobre la inseguridad es el libre tránsito y que los turistas puedan transitar por la Autopista del Sol sin que haya bloqueos en alguna de las casetas o estar en Acapulco consientes de que se pueden trasladar sin ningún problema”.

El líder de los restauranteros en Acapulco, Castro Soto señaló que el bloqueo de carreteras o vialidades merma el interés de los turistas por venir y ahorita que este destino está en condiciones de recuperación se ha hecho el llamado al visitante para que venga a pesar de que el puerto no está al 100 por ciento.

Sin embargo, acciones como estos bloqueos hacen un daño económico en este momento y también deja una secuela y una percepción negativa de los turistas hacía los Acapulqueños.

Restaurante de tacos ubicado cerca de la Diana Cazadora en la Costera Miguel Alemán. Debido a los bloqueos por parte de los damnificados los restaurantes han tenido un caída en sus ventas. Foto: Adriana Covarrubias / El Sol de Acapulco

Castro Soto, dijo que muchos negocios tuvieron nulas o bajas ventas y además se presentó el problema de que llegará el personal a trabajar y el poco que llegó se vió afectado al no obtener propinas por la baja entrada de comensales.

“Hay un daño económico a los restaurantes y trabajadores que se quedan sin propina y no hay el mismo flujo económico que ahorita es muy necesario en esta etapa de recuperación para el puerto de Acapulco”.

Mencionó que algunos empresarios restauranteros le informaron que no tuvieron ventas y otros apenas un 10 y 20 por ciento. “Los más afectados son aquellos que están cerca de la Diana y la Costera Miguel Alemán”.

La Canirac pidió al gobierno federal mayor organización en la entrega de programas sociales y que ya terminen y que la distribución se haga en otro punto no en la zona turística y que sea calendarizado.

Señaló que todavía no está bien restablecido el servicio a domicilio y algunas empresas apenas se están reactivando. “No hay todavía la infraestructura y son pocos los negocios que tienen esa capacidad de entregar a domicilio y los que lo tenían a lo mejor no han podido recuperarse, entonces el servicio a domicilio no está al 100 por ciento restablecido”.