Rehabilitación de condominios, retrasa reactivación económica y turística de Acapulco

El ex secretario de turismo en Acapulco Fernando Terrazas Sánchez, aseguró que el puerto no tendrá una reactivación turística y económica, mientras el sector empresarial no concluya los trabajos de rehabilitación de hoteles, restaurantes y condominios.

Indicó que tan solo en el sector de condominios, se requiere de por lo menos una inversión de 400 mil millones de pesos, a fondo perdido para concretar la rehabilitación de más de 250 condominios que fueron destruidos por el pasado huracán Otis.

“Si no hay trabajo de rehabilitación, no habrá en Acapulco una reactivación económica y turística, se requiere que los propietarios de condominios inicien los trabajos para reparar sus inmuebles, no sabemos qué están esperando, para empezar los trabajos, yo creo que ya es momento, ya pasaron cuatro meses del huracán y hasta la fecha no se empieza con los trabajos”, dijo.

El también integrante del colegio de licenciados en turismo en el estado de Guerrero, expresó que el sector de condominios en Acapulco, registra más departamentos que cuartos de hoteles, por lo que es estos representan una importante afluencia de visitantes.

Rehabilitación de condominio pendiente en Acapulco, Guerrero. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Dijo que mientras no se tenga la inversión necesaria para reconstrucción de condominios con una visión diferente, no se tendrá la reactivación económica que se require para que Acapulco, salga adelante luego de los estragos que dejó el fenómeno natural del pasado mes de octubre.

Indicó que la rehabilitación de los miles de inmuebles dentro de un nuevo plan, podría consolidar que Acapulco, se convierta en una ciudad diferente, una ciudad grande considerada como una gran metrópolis.