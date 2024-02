Turisteros pedirán esclarecer el destino de 47 mdp otorgados a Turismo Municipal

Prestadores de servicios turísticos preparan una protesta para exigir al titular de la Secretaría de Turismo Municipal, David Abarca Rodríguez explique el destino de 47 millones de pesos y en que ha contribuido en este proceso de reconstrucción de Acapulco.

La movilización empezará a las 9:00 de la mañana de este martes en las oficinas municipales de Turismo y el ayuntamiento, a fin de que Abarca Rodríguez les proporcione un informe de lo que ha hecho "porque es fecha que no se ha reparado ni limpiado la casa", dijo el presidente de la mesa de Infraestructura del Consejo Consultivo de Turismo del Estado, Jesús Zamora Cervantes.

Lea también: Secretarios de Turismo obstruyen avance económico: Turisteros

Explicó que los 47 millones de pesos fue el presupuesto que recibió para el ejercicio del 2023 el funcionario municipal, pero no se ha informado que hizo con este recurso o que acciones emprendió en apoyo de quienes son el primer contacto con los turistas.

Aseguró que en lo que va de la presente administración municipal, los más de diez mil prestadores de servicios turísticos han sido omisos y se han convertido en simples espectadores de los paseos que realiza el secretario de Turismo David Abarca por el extranjero dizque para hacer promoción, pero no se ha visto ningún resultado.

Local Apatía de autoridades en propuestas de reactivar el turismo

El empresario restaurantero Zamora Cervantes consideró que ya es tiempo que se le informe a su sector sobre lo que se ha hecho a favor de este destino turístico y aclaró que no están pidiendo nada ilegal, se trata que les den un informe de lo que aportan de sus propios impuestos y que es alrededor de 80 millones anuales.

Precisó que su protesta no contempla hacer bloqueos en calles o avenidas, porque no es su intención afectar a terceros, su objetivo principal es que les den respuestas de porque el funcionario municipal en cuestión, se la pasa paseando en el extranjero y no ven mejoras en el rubro turístico.

Por cierto, indicó que en el plantón que harán este 20 de febrero, pedirán al presidente de la Comisión de Turismo Municipal, regidor René Juárez Albarran, que también les rinda un informe de que acciones ha hecho en beneficio de Acapulco, porque es otro que le gusta viajar al extranjero a cargo del erario público, pero tampoco ha dado resultados.