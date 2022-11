Aumentan casos de hostigamiento en las escuelas

Integrantes del Frente Amplio Feminista, denunciaron que van en aumento los casos de hostigamiento en escuelas y señalaron que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, conoce la problemática, pero no está aplicando el protocolo para contener y evitar estas acciones en el ámbito educativo.

En conferencia de prensa en el zócalo de la ciudad Enrique Solano López integrante del frente destacó que los casos de violación en Guerrero, han venido en aumento, al igual que los casos de acoso y hostigamiento sexual, mismos que no están siendo atendidos en escuelas públicas y privadas, caso específico en el Conalep Guerrero y en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA).

“No es posible que instituciones públicas, ni privadas estén garantizando la seguridad de las jóvenes estudiantes hay impunidad y velo de corrupción, no hay ruta de trabajo, de atención, ni de prevención y dónde deberían sentirse seguras las jóvenes están siendo víctimas de ataques sexuales”, señaló.

Solano López, acusó que las autoridades están haciendo “omisión e inacción” ya que deben contar con un plan de desarrollo y no lo tienen, lo cual lamentó.

Ante la problemática, hicieron un llamado urgente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que tome cartas en el asunto “porque el Secretario Marcial Rodríguez Saldaña, sabe de esto”.

Aseguró que se tienen registrados casos de violencia sexual y laboral en contra de maestras de educación primaria, secundaria y nivel medio superior están siendo cambiadas de adscripción y se les están reduciendo las cargas horarias, “esto muestra que el estado no está tomando el caso en sus manos”.

Por su parte, Nereida de Jesús Silvar Bravo delegada estatal de Mujeres en Movimiento señaló que con el presupuesto 2023 las mujeres continúan siendo violentadas en las áreas de salud y en los refugios para ellas ya que no se tiene el recurso y no hay dónde puedan estar seguras.

“Exigimos a los tres niveles de gobierno que nuevamente vuelvan a mirar y se destinen recursos para los refugios porque ya no existen recursos para ello y para las mujeres que tienen cáncer no hay medicamentos siguen violentando a la población más vulnerable y eso no es posible”, concluyó.

De igual manera Lupita Medina presidenta de Mujeres por Guerrero, enfatizó que los protocolos para las mujeres víctimas de violencia no se les da un seguimiento ya que eso les cuesta mucho y “el gobierno se hace invisible”.