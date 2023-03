Aplauden restauranteros cuidado de accesos a playa

Empresarios restauranteros que tienen sus negocios formales en los accesos a playas de Acapulco, aplaudieron la iniciativa de prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en estos sitios.

Para dar una mejor imagen, pidieron que la prohibición sea en el día y en la noche, pero demandaron que la autoridad municipal de verdad sanciones a los infractores.

José Luis Iracheta, empresario restaurantero, confió que ésta aplicación de la ley no se quede a medias y se le dé seguimiento.

La multa individual por infringir la prohibición de tomar bebidas alcohólicas en los accesos a playa, supera los mil 500 pesos. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“Pues veo ahora si algo para formalizar, debido a que nuestros turistas cuando vienen dejan ahí todo lo que son envases y nos dejan mucha basura, pero estoy de acuerdo en esa situación, la cosa es darle seguimiento y no dejarlo”.

Señaló que si la autoridad les pide a los restauranteros coadyuvancia, ellos están en toda la disposición para hacerlo.

“Yo apoyo en controlar la parte que es mi acceso que me corresponde, que es Plaza Colombia donde yo me sumo, y si hay algo que hacer yo me comprometo a cuidar cierta parte de esa restricción”.

Urgió a la autoridad para que antes de Semana Santa esta disposición este activada.

También apoyaron la disposición de qué ya no se fumen las playas de Acapulco. El empresario restaurantero dijo que en algunas zonas arriban turista que luego deja las colillas de cigarrillos en la franja de arena.

“Es impresionante la cantidad de colillas que se levante la franja de arena”.