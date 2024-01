Acapulco registra diariamente cerca de 20 incendios

La existencia de grandes cúmulos de basura y la hojarasca seca en terrenos a cielo abierto en gran parte de la ciudad, ha provocado en los últimos días un incremento en los incendios en Acapulco, afirmó el director del cuerpo de bomberos Raúl Noyola Rocha.

Dijo que después de los estragos de Otis, se atienden diariamente entre 18 y 20 incendios de basura, pastizal, así como de casa habitación, además de carros incendiados, fugas de gas Lp y a estos se suma la atención a quienes solicitan podas de árboles.

“Ya no hay falsas alarmas, pero si tenemos casos en que la gente llega a reportar un incendio de basura, asegurando que hay casas cerca de donde se tiene el fuego, pero no hay nada que pueda poner en peligro a alguien, solo les molesta el humo y hacen que las unidades se desplacen a una alta velocidad hasta el lugar, cuando no se amerita la presencia de los bomberos”, señaló.

Noyola Rocha, agregó que bomberos, sólo cuenta con dos pipas de reacción inmediata, por lo que no se puede estar provocando el desplazamiento de estas por incendios que no representan un peligro para la ciudadanía, por lo hizo un llamado a que no se realicen llamadas cuando se tenga una quema de basura común en algún predio habitado.

Hojas secas fácilmente inician un incendio. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“Han llamado para que los bomberos, asistan a apagar basura que algún vecino está prendiendo, por el tema que le molesta el humo a alguna persona, y estos provoca que se mueva por lo menos una unidad que se puede ocupar en un incendio de casa habitación, o en un incendio de mayor magnitud en algún punto de la ciudad”, dijo.

Detalló que el mayor número de incendios luego el paso del huracán Otis en Acapulco, se registra en la zona poniente lo que es la Jardín en sus tres secciones, Pie de la Cuesta, posteriormente en Diamante, en la unidad habitacional El Coloso, así como en Puerto Marqués, y en la Llano Largo donde sobresalen los incendios de tiraderos de basura.