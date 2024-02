Acapulco no puede recibir el Mextenis con bloqueos

Al exigir que se aplique la ley a los bloqueadores que mantiene de rehén a la ciudadanía, el presidente de la Canaco en Acapulco, Alejandro Martínez Sídney dijo que ha generado pérdidas económicas por más de 80 millones de pesos en menos de 24 horas al comercio establecido.

Hizo un llamado enérgico a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez para que tome cartas en el asunto y se abra el libre tránsito porque este bloqueo está generando pérdidas económicas a los diferentes segmentos de negocio que apenas salen de la crisis de Otis.

Lea también: Acapulco mostrará una imagen deteriorada en el Mextenis

“Nuevamente somos rehenes de un grupo de personas que buscan un beneficio personal a través de la presión, a través de la extorsión al gobierno para poder sacar raja, y desgraciadamente pues la autoridad no aplica la ley, no van al desalojo, y esto quebranta la economía tan débil de una ciudad que viene en recuperación”, precisó.

Ante los bloqueos en la Costera Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero, turistas tienen que caminar para llegar a su destino. Foto: Abraham Martínez / El Sol de Acapulco

Local Hoteles de Acapulco retrasarán apertura hasta 2026

Martinez Sidney, advirtió que no se puede recibir con bloqueos el Mex Tenis, el Tianguis turístico, la convención bancaria y las vacaciones de semana Santa, con esas condiciones de bloqueo en Acapulco.

Estimó que ese bloqueo ha generado hasta el día de hoy más de 80 millones de pesos en pérdidas económicas y que se ven reflejados en los diferentes segmentos económicos de la ciudad.

Dijo que el bloqueo que mantienen damnificados del huracán Otis en la zona turística porque no han sido censados, también generó que muchos trabajadores se tomaran el día porque no pudieron llegar a sus áreas de labores, otros llegaron tarde y muchas empresas no están operando por la falta de personal.