Acapulco no está en crisis pandémica: Regidor

El regidor por el Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Salud en el cabildo, Manuel Añorve Aguayo, aseguró que Acapulco no está en una crisis pandémica por el aumento en los contagios del virus del Covid-19 como en años anteriores.

Señaló que sí se debe de reconocer que hay un aumento de personas contagiadas por el virus, pero esto no quiere decir que esto sea un tema de alarma con el que se pudiera considerar nuevamente un cambio de semáforo epidemiológico, o en una disminución de los aforos en negocios, así como un nuevo confinamiento social.

“Es una realidad que hay un aumento de casos confirmados, pero esto debemos de considerar también que estamos saliendo de una temporada de fiestas y vacaciones, pero hay que ser justos estos no han sido como en otros años, el aumento, no ha sido en los niveles anteriores, y por lo tanto no son como para estar en un proceso de alarma entre la ciudadanía”, precisó el edil.

Dijo que sí se debe de hacer un poco más en el tema de la prevención, sobre todo en los negocios comerciales para evitar que se pudiera tener un aumento significativo en el número de personas contagiadas por el Covid-19. También se debe deducirle al turismo nacional que este pequeño repunte viene por las fiestas que hubo, por lo que no estamos entrenado en una crisis pandémica como ocurrió en otros años.

Insistió el regidor priista que en el puerto de Acapulco estamos entrando en un tema de alarma, pero se debe de insistir en mantener todas las medidas de prevención para evitar que siga dándose la propagación del virus del Covid-19 en la ciudad.

De acuerdo a las autoridades del Sector Salud en el estado, el puerto registra un total de 106 casos confirmados de Covid-19, dicha cifra coloca a este destino de playa en segundo lugar con más personas contagiadas en la entidad.