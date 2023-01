Pandemia aumentó nacimientos… y divorcios

El confinamiento por la pandemia de Covid-19 durante el 2020 floreció el amor entre las parejas, al grado de que al año siguiente, es decir en el 2021, aumentó considerablemente el número de nacimientos en Acapulco.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas ya que en el 2022 aumentaron las separaciones matrimoniales.

El director del Registro Civil Nahum Hernández Ojeda informó que durante en 2021 se registraron 9 mil 756 nacimientos en Acapulco de los cuales 5 mil 953 fueron niñas y 3 mil 903 niños.

Comparando con el 2022 que se tuvo una disminución aproximadamente del 24 por ciento teniendo 7 mil 456 registros; 3 mil 834 de niñas y 3 mil 622 de niños.

Lee también: Divorciarse, más rápido, fácil y barato que casarse

Aunado a los nacimientos se contabilizaron en 2021, 997 divorcios y durante el 2022 se aumentaron a 1875 lo que destaca un aumento del 90%, casi el doble entre un año y otro, por tanto, la pandemia dejó un aumento de divorcios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el confinamiento dejó un aumento de divorcios del 61.4%, registrando en el país 149 mil separaciones en el 2021.

La experta en terapias de parejas Jenmi García explicó que en un inicio del confinamiento los matrimonios estuvieron unidos por el temor a morir o perder a un ser querido.

No obstante, enfatizó que con el paso de los meses las personas que es la mayor parte, no saben vivir en pareja o con compromiso y no tienen una estabilidad, además debido a que muchos tienden a vivir bajo rutina y eso los enfada y por ello hoy muchas personas que se separaron están viviendo solos o dándose una oportunidad con alguien más.

El Registro Civil tramitó más nacimientos. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“El ser humano cuando ejerce una conducta de 3 semanas se le vuelve un hábito y estos pueden ser sanos o insanos, dependiendo a los que se esté acostumbrado”, concluyó.

Cabe recordar que el confinamiento de la pandemia del Covid-19, inició en Guerrero inicio a mediados de marzo del 2020, motivo por el cual los gobiernos ordenaron el cierre de algunos establecimientos, suspendiendo las actividades escolares, siendo únicamente para trabajar o adquirir necesidades básicas como los alimentos y medicinas.

Muchos niños, jóvenes y adultos afectaron su salud mental y física ante el cierre de gimnasios y centros recreativos cayendo incluso en depresión y en la separación.